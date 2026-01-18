В Индонезии обнаружили обломки пропавшего самолета

Video

Обломки самолета ATR 42-500, который потерял связь с диспетчерами 17 января, обнаружены на склонах горы Булусараунг в провинции Южный Сулавеси. Поисково-спасательные службы продолжают искать пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщают местные издания Kompas и Antara.

Фюзеляж, хвостовое оперение и другие части воздушного судна были найдены в нескольких местах вокруг горы утром 18 января.

Antara со ссылкой на поисково-спасательную службу сообщает, что на борту находились 11 человек: восемь членов экипажа и три пассажира. Однако в опубликованном Kompas списке числится только десять человек. Причины аварии пока не установлены.

Antara также сообщает, что поисково-спасательное агентство (Basarnas) установило радиус поиска в один километр вокруг обломков фюзеляжа, сосредоточив усилия на поиске выживших.

17 января в Индонезии начали поиски пропавшего самолета ATR 42-500, задействованного в мониторинге рыболовства, на борту которого находились 11 человек. Самолет потерял связь с диспетчерами в 13:30 по местному времени (8:30 мск) в районе Марос провинции Южный Сулавеси, сообщил представитель местной спасательной службы Анди Султан. По его информации, самолет направлялся в Макассар, столицу Южного Сулавеси, после вылета из провинции Джокьякарта, но связь с ним была потеряна. По данным Antara, в момент прерывания связи с самолетом в районе пропажи наблюдаясь переменная облачность, а также видимость 8 км.