Политика⁠,
0

Орбан согласился вступить в созданный Трампом Совет мира по Газе

Сийярто: премьер-министр Венгрии Орбан примет участие в Совете мира по Газе
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился войти в состав Совета мира, который будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth, передает венгерский телеканал ATV.

Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство считает это честью и намерено принять предложение американской стороны.

Министр также отметил, что Венгрия высоко ценит миротворческую деятельность президента США и возлагает на него надежды по урегулированию ситуации в секторе Газа. По словам Сийярто, Венгрия заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке, поскольку события в регионе оказывают значительное влияние на безопасность в Европе.

Bloomberg узнал, что Трамп просит $1 млрд за место в Совете мира по Газе
Политика

16 января президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира в секторе Газа. Создание организации входило в его мирный план для Газы наряду с размещение международных сил. В тот же день Белый дом огласил состав исполнительного комитета совета: в него войдут семь человек, включая госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, зятя президента Джареда Кушнера и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что состав исполнительного комитета, объявленный Трампом, не согласован с Израилем и противоречит его политике.

Позже Bloomberg сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа просит страны, которые хотят получить постоянное место в международном Совете мира по сектору Газа, внести не менее $1 млрд.

Антонина Сергеева
Виктор Орбан Венгрия сектор Газа Дональд Трамп Петер Сийярто
Виктор Орбан
Дональд Трамп
