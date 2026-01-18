Минобороны сообщило об ударе по местам сборки беспилотников ВСУ
Российские военные нанесли удары по украинским предприятиям по сборке БПЛА дальнего действия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Также удары были нанесены по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.
Минувшей ночью в Харькове, Хмельницкой и некоторых районах Запорожской области звучали взрывы, передавало «Суспiльне», в Харькове в Холодногорском районе после одного из взрывов возник пожар.
Силы противовоздушной обороны работали в Киевской области. По информации «Суспiльне», в то же время в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
