Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по местам сборки беспилотников ВСУ

Минобороны сообщило об ударах по энергетическим и транспортным объектам ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удары по украинским предприятиям по сборке БПЛА дальнего действия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также удары были нанесены по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В Киевской области сообщили о работе ПВО
Политика

Минувшей ночью в Харькове, Хмельницкой и некоторых районах Запорожской области звучали взрывы, передавало «Суспiльне», в Харькове в Холодногорском районе после одного из взрывов возник пожар.

Силы противовоздушной обороны работали в Киевской области. По информации «Суспiльне», в то же время в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
БПЛА энергетика транспортная инфраструктура ВСУ Удары Россия
