Бизнесмен рассказал о взятках экс-главе СБУ Баканову

Бизнесмен Ваганян утверждает, что давал взятки Баканову и другим тогдашним руководителям СБУ. По его словам, в СБУ брали взятки за содействие бизнесу и «торговали» санкциями СНБО. Баканова уволили в 2022 году

Иван Баканов (Фото: Юлия Овсянникова / Zuma / Global Look Press)

Бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки Ивану Баканову, когда тот возглавлял Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он рассказал в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Березе, опубликованном на YouTube-канале последнего. Береза известен критикой украинского президента Владимира Зеленского, чьим другом детства является Баканов.

По словам Ваганяна, он передавал Баканову и другим руководителям СБУ деньги, автомобили и объекты недвижимости. В подтверждение своих слов бизнесмен приводит материалы, на которых, по его утверждению, скрытой камерой заснят процесс передачи денег Баканову. Ваганян заявил, что в СБУ брали взятки за содействие бизнесу, в частности по вопросам таможни, и кадровые назначения.

Также он обвиняет Баканова в «торговле санкциями СНБО»: использовании схем «отсрочки» ограничений или давлении на бизнес в обмен на взятки.

Ваганян говорит, что говорил о коррупционных преступлениях Баканова напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым был знаком лично, и тот заверил, что экс-главу СБУ привлекут к ответственности. Однако этого не произошло.

Среди руководителей коррупционных схем помимо Баканова предприниматель называет бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, уволенного в 2021 году из-за подозрений в мошенничестве. «Страна» писала, что его уволили из-за подозрений в участии в схемах контрабанды.

По данным издания, Наумов покинул Украину за сутки до начала военной операции. По информации Би-би-си, на Украине его считают причастным к «сдаче» Чернобыля. В апреле 2022 года Зеленский лишил его званий и назвал «антигероем». Позднее Наумова заподозрили в причастности к делу о госизмене другого бывшего сотрудника СБУ Олега Кулинича. После отбывания срока в сербской тюрьме из-за незадекларированных наличных Наумов запросил убежища в Австрии. Киев добивается его экстрадиции.

Украинское издание «Информатор» писало, что Сергей Ваганян проживает в Вене, с 2021 года он находится в международном розыске, в том числе на Украине.

Иван Баканов возглавлял СБУ с августа 2019 года по июль 2022-го. Зеленский объяснил решение об его отставке большим количеством уголовных дел о госизмене из-за связей сотрудников силовых ведомств с Россией. «Страна» связывала увольнение Баканова с задержанием Кулинича, который был его помощником.

Преемником Баканова стал Василий Малюк. Его отправили в отставку в начале января. Liga связала это с уровнем публичности, который приобрел коррупционный скандал в энергетическом секторе, получивший название «дело Миндича». Зеленский назначил врио главы СБУ Евгения Хмару, занимавшего пост начальника центра спецопераций «А».