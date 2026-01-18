Крупицкая выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани, Пеклецова — вторая

Крупицкая выиграла у Пеклецовой меньше двух секунд, третьей финишировала Смирнова

Евгения Крупицкая (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Лидер общего зачета Кубка России Евгения Крупицкая победила в скиатлоне на 20 км на этапе соревнований в Казани. Она преодолела 10 км классическим стилем и 10 км свободным за 54 минуты 23,1 секунды.

Крупицкая на 1,9 секунды опередила Алину Пеклецову и на 31,5 секунды — Екатерину Смирнову.

«Я была уверена в своем финише. Впереди длинный сезон, много гонок, хотелось приберечь капельку сил», — сказала Крупицкая после финиша в эфире «Матч ТВ».

Крупицкая выиграла вторую гонку в этом сезоне Кубка.

Следующий этап Кубка России пройдет на следующей неделе в Коми.