Власти уточняют реновацию

Дума и правительство подготовили поправки в законопроект о сносе пятиэтажек

Фото: Алексей Мощенков / Global Look Press

Дума и правительство подготовили поправки в законопроект о сносе домов в Москве. Они позволяют обжаловать выселение из дома, дают больше времени на принятие решения, но оставляют открытым вопрос, какие дома подлежат сносу. Поправки готовили в спешке из-за протестов москвичей, сказали РБК в Думе

Выселение за 90 дней

Депутаты Госдумы внесли поправки к законопроекту о сносе домов в Москве. Они подготовлены участниками четырех думских фракций («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР) и опубликованы на сайте комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Поправки предполагают исключение из законопроекта пункта, позволяющего столичным властям определять содержание договора с жителями сносимых домов о переселении. Согласно поправкам, если через 90 дней, после того как власти направят жильцу предложение о новой жилплощади, договор не будет подписан, собственника могут переселить по суду. В первой версии законопроекта срок на раздумья для жителей домов был в полтора раза меньше — 60 дней. При этом депутаты убрали из законопроекта положение о том, что граждане не смогут обжаловать судебное решение о выселении. Зато добавлена норма, что право собственности на квартиру в сносимой пятиэтажке не может быть прекращено раньше, чем предоставлена новая жилплощадь. В первоначальном варианте законопроекта таких гарантий прописано не было.

За включение дома в программу реновации должны проголосовать две трети собственников и социальных нанимателей, за выход — одна треть плюс один голос. Вернуться в программу реновации можно будет не ранее чем через пять лет. О том, что такая норма подготовлена депутатами, сообщали «Ведомости». Если дом признан аварийным, то голосования жильцов для его сноса не потребуется. Собственнику на выбор будет предоставлено равноценное жилье, равнозначное жилье и денежная компенсация. Если помещение находится в залоге, то компенсация возможна только с согласия залогодержателя. Новую недвижимость должны предоставить внутри старого района собственникам не только жилых, но и нежилых помещений. Исключение составят Зеленоград и Новая Москва, где людей смогут переселять внутри округа.

Без четких критериев

Мэрии сохранили право определять правила выявления и учета мнения населения по поводу реновации, но «с учетом положений закона». Кроме того, в законопроекте прописано, что реновация — это именно снос «не подлежащего сохранению жилищного фонда» и строительство на освобождаемой территории.

В законопроекте по-прежнему не прописаны четкие критерии того, дома каких серий могут попасть в программу реновации. В депутатских поправках говорится, что это могут быть здания первого периода индустриального домостроения и схожие с ними по конструктивным характеристикам. Такие размытые критерии позволили включить в предварительный список на снос не только панельные пятиэтажки, но и кирпичные дома, и дореволюционные здания.

Не закреплена обязанность властей предоставлять жильцам три равнозначных варианта жилья на выбор, хотя недавно о внесении такой нормы упоминал заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Кроме того, срок, по истечении которого собственник или наниматель может быть выселен по суду, по-прежнему предлагается отсчитывать с момента направления ему предложения о новой жилплощади. Хотя еще в апреле на заседании думского совета с участием мэра Сергея Собянина отмечалось, что корректнее вести отсчет с момента получения гражданином документов.

Название могут изменить

Поправки в законопроект «обеспечили базовые конституционные права граждан», заявил РБК зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. Тест поправок еще будет редактироваться, утверждает единоросс. «Не исключаю, что будет прописано отдельное положение об аварийном фонде, а также вопрос о сталинках и кирпичных домах. Мы должны уточнить, по каким критериям дома попадают в программу. Не отрегулирован также вопрос этажности строящегося жилья», — сказал Лысаков.

Название законопроекта может быть изменено, поскольку термин «реновация» все-таки означает реконструкцию, но это не снос, заметил депутат. «В названии указан закон о статусе Москвы. Но при чем тут он, если мы предполагаем, что программу можно проецировать на другие субъекты?» — добавил Лысаков.

Косметические поправки

Один из организаторов митинга против реновации 14 мая, депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, считает, что внесенные поправки носят косметический характер и не меняют сути законопроекта. Основная проблема этого документа в том, что жилищные и градостроительные нормы будет регулировать закон о статусе столицы, а не федеральные кодексы, что неправильно, уверена депутат. «Московские нормы права стали выше российских. Это большая государственная ошибка», — заявила Шувалова.

Шувалова не считает предусмотренную поправками возможность обжаловать в суде факт выселения существенным, поскольку суды могут вынести необъективное или устраивающее власти решение, считает она.

Поправки меняют законопроект в положительную сторону, они прописывают конституционное право на судебную защиту и вводят понятие равноценности, считает муниципальный депутат Зюзино Константин Янкаускас.

«Однако скепсис остается. Например, в законе предлагается закрепить, что переселять должны в том же районе. Однако если в районе нет стартовых площадок, то это физически невозможно, и значит, людей обманывают и норма не будет работать. Нужно сначала список опубликовать стартовых площадок по каждому району», — заявил РБК Янкаускас.

Реновация и реставрация

Поправки в законопроект о пятиэтажках подготовило и правительство. По версии кабинета министров, под реновацией понимается «совокупность мероприятий» по предотвращению «формирования аварийного жилищного фонда», «устойчивому развитию» жилых территорий, созданию благоприятной среды и общественных пространств, «комплексному обновлению среды проживания граждан».

Вносится поправка в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», согласно которой для градостроительной деятельности «в условиях стесненной городской застройки» федеральные власти могут установить специальные санитарные правила (за исключением минимально необходимых требований по безопасности зданий и сооружений). В первом чтении правом выдавать «специальные технические условия» для реновации наделили московские власти. Подобные нормы вызывают опасения экспертов о качестве новых домов.

В поправках правительства прописывается деятельность будущего фонда реновации, который может выступать заказчиком и застройщиком по программе. Фонд будет унитарной некоммерческой организацией. Работа фонда будет определяться федеральными нормативами: Гражданским кодексом и законом о некоммерческих организациях. Фонд «обеспечивает выполнение мероприятий» по программе реновации, «оказывает содействие» в сносе многоквартирных домов, проектировании и строительстве, реставрации объектов культурного наследия и создании «производства строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства». У фонда должны быть генеральный директор, совет, попечительский совет и орган внутреннего контроля — ревизионная комиссия.

Спешка из-за напряженности

Во втором чтении законопроект о реновации жилья в Москве Госдума рассмотрит 9 июня, а парламентские слушания по этому поводу состоятся 6 июня, сообщил во вторник первый вице-спикер палаты Иван Мельников. При этом ранее, 16 мая, по итогам заседания Совета Думы Мельников сказал, что законопроект о реновации будет рассмотрен во втором чтении не раньше чем в начале июля, а слушания пройдут 20 июня. О необходимости перенести рассмотрение законопроекта на более поздний срок заявлял ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Тянуть с принятием поправок не стали, так как градус социальной напряженности высок, поясняет Лысаков. Все протесты опираются на «спорный» текст первого чтения, говорит депутат. Затягивать рассмотрение проекта — значит давать деструктивным силам возможность использовать тему реновации в политических целях, отмечает политолог Константин Калачев. Прошедший массовый митинг против реновации ускорил процесс рассмотрения проекта, таким образом, для следующих митингов просто нет почвы, считает эксперт.

До 15 июня на сайте «Активный гражданин» и в МФЦ проходит голосование за включение 4,5 тыс. домов в программу реновации.