Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа

Бывшие миноритарии подали иск на бывших топ-менеджеров компании

Группа экс-миноритариев ЮКОСа предъявила иск в суд Нидерландов против бывших иностранных топ-менеджеров нефтяной компании, включая двух граждан США. Акционеры оспаривают план распределения сотен миллионов долларов, подконтрольных непрозрачному голландскому трасту

Группа бывших миноритарных акционеров ЮКОСа предъявила в суде Нидерландов исковые требования к бывшим руководителям компании — гражданам США Стивену Тиди и Дэвиду Годфри и другим директорам штихтинга (форма голландского траста. — РБК) Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings (SAFPH), говорится в пресс-релизе от имени истцов, поступившем в РБК. Эти акционеры владели на момент ликвидации ЮКОСа около 10% акций компании. Штихтинг SAFPH был создан в 2005 году в ходе банкротства ЮКОСа в целях защиты его иностранных активов, и сейчас под его контролем находятся сотни миллионов долларов. Когда иностранные топ-менеджеры ЮКОСа создавали эти штихтинги (есть и второй — Stichting Administratiekantoor Yukos International), они обещали, что в конечном счете спрятанные активы будут распределены между акционерами и кредиторами нефтяной компании.

В ноябре 2015 года SAFPH объявил, что начинает распределять деньги среди бывших акционеров ЮКОСа, писал РБК. Первоначальный фонд распределения компенсаций составил $337 млн, претендовать на получение денег могли физические и юридические лица, которые владели акциями ЮКОСа в период 2003–2007 годов. Они должны были подать заявление на компенсацию и документы, подтверждающие факт владения акциями ЮКОСа, до конца мая 2016 года.

Но против предложенной схемы распределения выступили миноритарии, которых в России представляет бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, возглавляющая юридическое бюро «Системная поддержка бизнеса». Они указали, что план предусматривает непропорциональное, а значит, несправедливое распределение активов. Группа GML, основным бенефициаром которой является проживающий в Израиле Леонид Невзлин, была поставлена в привилегированное положение — ей не требовалось подавать заявление о компенсации на общих основаниях, она имела преимущественное право на распределение денег из штихтинга, следовало из материалов голландского суда по другому делу, которые читал РБК. «Подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), что нарушает принципы справедливости и разумности, закрепленные в уставе SAFPH», — говорится в пресс-релизе истцов. Их защита в лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права».

По данным истцов, директора SAFPH по соглашению с GML получают от нее 10% денежных средств, перечисляемых в GML из штихтингов (о существовании такого соглашения впервые заявлял бывший директор нескольких компаний Yukos Дэниел Фелдман в своем судебном иске к штихтингам, РБК писал об этом споре еще в августе 2015 года). Иными словами, директора штихтинга финансово заинтересованы в приоритетном распределении средств в пользу GML, следует из заявлений истцов. Их требования сводятся к отмене «несправедливой и неразумной» системы распределения денег из штихтинга и привлечению к ответственности действующих директоров SAFPH. Истцы призывают и других экс-миноритариев ЮКОСа, общее число которых оценивается в несколько десятков тысяч, присоединиться к этим требованиям.

Директор GML Тим Осборн был недоступен для оперативного комментария по телефону, РБК направил запрос его представителям по электронной почте. Дэвид Годфри ранее не отвечал на письма РБК.

Миноритарии-истцы направили Осборну требование о раскрытии информации о деятельности SAFPH, поскольку он входил в состав директоров фонда с 2005 года и может быть причастен к расходованию его средств.

Личность миноритариев, оспаривающих схему распределения средств, в пресс-релизе не раскрывается. Но Бахмина сообщила РБК, что иск подали два юрлица — Monolit Invest Inc. и Parem Financial Inc., «их владельцы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, покупали и продавали еще акции «Юганскнефтегаза», потом уже ЮКОСа». Monolit зарегистрирована в Белизе, а Parem — на Британских Виргинских островах, следует из материалов амстердамского суда, обе юрисдикции позволяют не раскрывать бенефициаров. По словам Бахминой, за этими офшорами стоят российские граждане.

Директора SAFPH говорили на предыдущих судебных слушаниях, что эти миноритарии действуют «от имени и в интересах Российской Федерации», следует из пресс-релиза, но истцы напоминают, что их представителем является Бахмина, которая сидела в тюрьме по «делу ЮКОСа», — ее сложно заподозрить в лояльности государственному режиму. Она сказала РБК, что утверждения о связях миноритариев с государством — это «смешной аргумент», «клиенты просто хотят получить то, что им давно обещали на фоне возмущения безумными тратами директоров фондов [штихтингов]».