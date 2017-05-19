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«Восточный» конвертировал долг в капитал
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Юлия Титова, Анастасия Криворотова, Марина Божко
«Восточный» конвертировал долг в капитал
Банк перевел евробонды в разряд бессрочных бумаг
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Держатели евробондов банка «Восточный» одобрили перевод этих бумаг в разряд бессрочных, что позволит ему увеличить капитал первого уровня на 7 млрд руб. Инвесторы должны насторожиться, считают эксперты

Восточный экспресс банк (бренд «Восточный»), входящий в топ-20 по объему вкладов населения и признанный Банком России значимым на рынке платежных услуг, первым из российских банков увеличит капитал первого уровня в результате реструктуризации выпуска евробондов. Как сообщил журналистам председатель правления банка Алексей Кордичев, банк получил одобрение держателей выпуска еврооблигаций на $125 млн на то, чтобы срок их погашения был изменен с 2019 года на бессрочный. Конвертация долга позволит увеличить капитал первого уровня банка на 7 млрд руб.

Итоги голосования инвесторов банк подвел 2 мая 2017 года. В голосовании приняли участие более 70 держателей еврооблигаций, они практически единогласно поддержали реструктуризацию, сообщил Кордичев.

Реструктуризация такого рода — это кризисная мера, так как она ухудшает условия для держателей бондов, уменьшает их денежный поток, отмечает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. «Поэтому для инвесторов это крайне негативный сигнал, который говорит о том, что финансовое положение банка достаточно неустойчиво, а акционеры не готовы инвестировать живые деньги в этот бизнес», — говорит Лукашук.

Договоренность с держателями долга о конвертации предваряет саму процедуру пополнения капитала, пояснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. «Банку еще требуется согласование регулятора. Только после этого можно будет сказать, что банк увеличил капитал», — поясняет эксперт.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РБК, что соответствующие документы «Восточным» в ЦБ еще не поданы.

В капитале банка могут учитываться облигации, которые удовлетворяют требованиям Банка России к субординированным долгам, и долгий срок обращения — одно из этих условий, добавил Вячеслав​ Путиловский.

По словам Алексея Кордичева, банк начал искать способы пополнения капитала после выхода отчетности за 2016 год. Капитал первого уровня после планируемой докапитализации составит около 8%, до этого он составлял 6%, указал банкир. Минимально допустимое значение — 4,5%.

Эксперты называют такой способ увеличения капитала новым для российского рынка. «Насколько мне известно, это первый случай подобной «конвертации» субординированных евробондов на российском рынке — фактически реструктуризация выпуска с изменением его старшинства, в результате которой капитал второго уровня (Tier2) стал дополнительным капиталом первого (Tier1), — сказал РБК исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Александр Булгаков. — Традиционно банки ввиду амортизации подобного долга (снижения его веса при расчете капитальных нормативов) стараются выкупать такие бумаги или менять на новые, аналогичные выпуски, однако в данном случае «Восточный» нашел свой способ, что позволило сразу решить еще и вопрос увеличения основного капитала».

Отвечая на вопрос о том, кто был держателем евробондов, Алексей Кордичев пояснил: «Эта бумага приобреталась профессиональными инвесторами, как правило, юридическими лицами, находящимися в России. Из 81% держателей 99% проголосовали за конвертацию».

Бессрочные банковские облигации обладают заведомо более высоким уровнем риска, чем классические, добавляет Кирилл Лукашук. По его словам, на рыночных условиях их могут разместить только достаточно устойчивые институты.

Несколько крупных российских банков выпустили бессрочные облигации за последний год. В 2016 году Альфа-банк разместил такие субординированные бумаги на $700 млн. Размещение прошло в два этапа, в ходе доразмещения в декабре цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года Московский кредитный банк (МКБ) разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%.

Председатель правления «Восточного» сообщил также, что банк сосредоточится на розничном бизнесе, кредитовании малого и среднего бизнеса, а также сервисе банковских гарантий. «Вы знаете, что Юниаструм Банк был одним из лидеров на этом рынке, мы будем этот сервис развивать», — добавил банкир.

«Восточный» (среди владельцев — фонды прямых инвестиций Baring Vostok с 74,4% и Russia Partners с 15,3%) занимает 37-е место по величине активов и 19-е место по объему вкладов населения, по данным ренкинга «Интерфакса». В январе 2017 года завершилась сделка по слиянию «Восточного» и Юниаструм Банка, которая носила затяжной характер. Как ранее сообщал «Ъ», эксперты высказывали сомнения в необходимости слияния в силу отсутствия очевидной синергии бизнесов розничного «Восточного» и специализирующегося на малом и среднем бизнесе Юниаструм Банка и наличия существенных проблем с качеством активов. По результатам сделки собственники Юниаструм Банка получили около 40% в объединенном банке. 

Теги
банки, евробонды, банк, «Восточный»
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