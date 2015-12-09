Русско-турецкое небо: как выручка Azur Air выросла в 10 раз за два года

Azur Air стала первой чартерной авиакомпанией в списке крупнейших компаний РБК

Фото: Арсений Несходимов для РБК

«Вы растерялись?» — гендиректор Azur Air Михаил Крицкий спрашивает корреспондента журнала РБК, как редакция отреагировала на незнакомое название в списке кандидатов в РБК 500. Самого Крицкого новость о вхождении возглавляемой им компании в рейтинг, кажется, не удивила. «Я же не могу сказать, что я лучший менеджер в отрасли. Я так считаю, но сказать так не могу», — смеется он.

На рынке авиаперевозок Крицкий давно: с 2012 года он работал советником гендиректора UTair, до этого десять лет руководил небольшой компанией «Аэрофлот-Дон», базирующейся в родном городе Крицкого Ростове-на-Дону. Топ-менеджер до сих пор болеет за местную футбольную команду, за его спиной на полке — мяч с автографами игроков «Ростова», подарок коллег. Это его первое интервью в должности, которую 67-летний Крицкий занимает с 2014 года; раздумывая над ответами, он часто вздыхает или смеется.

Azur Air — правопреемник авиакомпании «Катэкавиа», «дочки» UTair, с 1995 года летавшей по внутренним рейсам. В 2014 году руководство UTair решило выделить чартерное направление в отдельную компанию, и за основу новой структуры взяли «Катэкавиа», рассказывает Крицкий. В переговорах активно участвовали не только менеджеры UTair, но и представители турагентства Anex Tour, которое тогда называло UTair своим основным партнером-авиаперевозчиком. Фирма Anex Tour была основана в Турции в 1996 году, а в 1998 году вышла на российский рынок. Суммарная выручка компаний, работающих под брендом Anex в России («Анекс Шоп», «Анекс Магазин Регион», «Эксклюзив Трэвел», «Горизонт Тур», «Бутик Тур» и др.), по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году составила более 344 млн руб.

Крицкий объясняет решение выделить компанию необходимостью разделить разные направления бизнеса по специализации. Так делают многие авиаперевозчики, говорит он: «Аэрофлот», например, сегментирует бизнес по характеру спроса: элитный, средний класс (компания «Россия») и бюджетный («Победа»). «Чартерные перевозки имеют особенности по формированию расписания, по анализу рынка и характеру спроса, — в основном это отдых», — говорит он. UTair отказалась от чартерного бизнеса из-за «общего падения объемов чартерных перевозок в отрасли».

Новая авиакомпания создавалась для более дальних полетов, чем были у региональной «Катэкавиа», поэтому парк пришлось обновлять. Старые Ан-24, Ан-26 и Ту-134 вывели и передали авиакомпании «Турухан», другой «дочке» UTair, а «Катэкавиа» стала брать в лизинг Boeing. Имеющиеся у «Катэкавиа» самолеты тоже могли летать за рубеж, но не дальше, чем на 2,5 тыс. км, объясняет Крицкий; к тому же они рассчитаны на 50–100 пассажиров. А компания собиралась летать на расстояния до 12 тыс. км и перевозить втрое больше людей.

Первый чартерный рейс на новом Boeing 757 состоялся 17 декабря 2014 года. Спустя два года, по итогам 2016-го, компания с новым брендом Azur Air получила выручку 21 млрд руб. — в 14 раз больше, чем выручка «Катэкавиа» в 2011 году, максимальная за всю «региональную» историю компании.

Тайный покупатель

«Воздушное судно необходимо иметь, только если ты знаешь, что оно кому-то нужно», — рассуждает Крицкий. Продавать билеты на рейсы Azur Air своим клиентам собиралась Anex Tour, поэтому в процессе формирования новой авиакомпании участвовали ее менеджеры. У Anex Tour «была четкая цель, поэтому она и была выбрана», говорит Крицкий. И сразу поправляет себя: «Вернее, поэтому она была участником нашего проекта».

На вопрос о том, кому принадлежала идея создать новую чартерную авиакомпанию, Крицкий отвечает уклончиво. По его словам, кроме сегментации бизнеса на это были и другие причины, но рассказать о них менеджер отказался. UTair решила продать «Катэкавиа» еще в октябре 2014 года, но к концу года «дочка» еще «не была готова для немедленной продажи», говорится в отчетности компании. Сделка состоялась спустя год, в сентябре 2015-го: по словам Крицкого, ее сумма составила около $3 млн (порядка 200 млн руб.). Покупателя UTair тогда не раскрыла.

В октябре 2015-го UTair продала свою украинскую «дочку» — «ЮТэйр Украина»: ее купила Anex Tour, рассказывал украинскому Forbes совладелец турецкой туристической фирмы Серхат Кочкар. Новые владельцы создали на ее базе чартерную авиакомпанию Azur Air Ukraine. Еще одну авиакомпанию с тем же названием Anex Tour создала в Германии, она начала полеты в июле 2017-го.

Нынешний владелец Azur Air в России — компания «Ван2Флай». По данным базы «СПАРК-Интерфакс», она зарегистрирована в Москве в мае 2014 года. Она купила «Катэкавиа» в 2015 году. Юридически «Ван2Флай» принадлежит двум россиянкам — Анне Фукаловой и Наталье Кочкар, ранее работавшей в Anex Tour. Среди бывших владельцев — гражданин Турции Рустем Кочкар, также владевший компанией «Бутик Тур». По данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас она на 100% принадлежит нидерландской структуре ATLAS B.V., которая контролирует и украинский бизнес Anex Tour.

Учреждение бренда Azur Air в России в 2014 году Anex Tour перечисляет на своем сайте среди важных дат в своей истории, как и создание авиакомпании на Украине. В России туроператор называет Azur Air своим стратегическим партнером, а Крицкий сотрудничество с Anex Tour описывает как «удачную модель», которая объединяет «в одном флаконе производителя услуг и потребителя».

Фото: Арсений Несходимов для РБК

Российский Воздушный кодекс запрещает иностранцам владеть более 49% акций авиакомпаний. Представитель турагентства в России не стал отвечать на вопрос журнала РБК, является ли Наталья Кочкар родственницей совладельцев Anex Tour. Он лишь уточнил, что турфирма «не является собственником авиакомпании Azur Air», а ее сотрудники не участвуют в управлении авиакомпанией. Рустем и Серхат Кочкар также не стали отвечать на вопросы РБК. Azur Air, по данным «СПАРК-Интерфакс», находится в залоге у UTair и «Ютэйр-Лизинг» по договорам залога и купли-продажи. «Залог связан с условиями сделки, такова ее структура», — сообщил представитель UTair, не раскрыв детали.

Не только чартер

Сразу после смены собственника внешние обстоятельства заставили Azur Air перекраивать маршруты: в октябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом Россия приостановила все полеты в Египет, месяцем позже были запрещены чартерные рейсы в Турцию — после того, как ВВС страны сбили российский Су-24. На эти два направления приходилось около 38% пассажиропотока Azur Air, говорит Крицкий. Внезапными проблемами он объясняет и полученный компанией в 2015 году убыток в размере 161,5 млн руб.

Авиакомпании понадобилось полтора месяца, чтобы восполнить потери: вместо Турции и Египта Azur Air и Anex Tour переориентировались на азиатский рынок. «Он такой же по цене и качеству, но немного дальше находящийся. Нужен был соответствующий флот. У нас он оказался — самолеты Boeing-767», — говорит Крицкий. Перед вводом новых рейсов компания должна была дополнительно обучить персонал, заключить договоры на обслуживание с аэропортами, получить допуски на полеты от Росавиации, аккредитацию от стран назначения и тех, над которыми предстоит пролетать.

Когда в сентябре 2016-го Россия возобновила чартерное авиасообщение с Турцией, отменять введенные за год рейсы в Азию Azur Air не стала, а вместо этого направила туда новые самолеты. В 2015-м в парке авиакомпании было 14 бортов, к концу 2016-го их стало 16, а сейчас — 21. Ростом пассажиропотока Крицкий объясняет и резкое увеличение выручки — с 1,9 млрд руб. в 2014-м до 12 млрд и 21 млрд руб. соответственно в следующие два года.

Выручка увеличилась сильнее, чем ожидали менеджеры компании, признается гендиректор. Помог и уход с рынка одного из крупнейших игроков — «Трансаэро». Стартовыми инвестициями Azur Air, по словам Крицкого, послужили авансовые платежи под будущие перевозки от Anex Tour, сумму которых он не раскрыл. На эти деньги компания существовала до первого собственного рейса 17 декабря 2014-го. Чтобы заработать те же деньги самим, понадобилось три месяца.

Новые самолеты Azur Air арендует уже на средства, полученные от платежей за билеты, говорит менеджер и объясняет схему просто: «Ведь никто на самолет не пройдет, пока деньги не заплатит».

До конца 2014 года у Anex Tour были собственные самолеты Boeing под флагом UTair, которые турфирма брала в лизинг, писал РБК. В ноябре 2014‑го их начали выводить в «Катэкавиа», рассказывал РБК гендиректор UTair Андрей Мартиросов. Всего планировалось передать 11 машин.

Теперь Azur Air собирается больше сегментировать клиентов. Еще год назад запросы туристов были скромными — «лишь бы было подешевле», считает Крицкий. Сейчас путешественники хотят «лететь с комфортом, как в самолетах «Аэрофлота». Компания планирует вводить новые суда — Boeing-777, первые у компании с бизнес-классом, запускать регулярные рейсы (пока в ее расписании их два — на Кубу и остров Хайнань в Китае) и продавать авиабилеты без посредников. Пока доля таких продаж не превышает 5%: практически все рейсы Azur Air заполняет оператор Anex Tour.

«Если человек, который руководит предприятием, не считает, что он самый-самый, тогда не стоит ему занимать это кресло», — заявляет Крицкий, но тут же добавляет: лучшим себя считает каждый менеджер. Конкуренции в отрасли он только рад: «Это хорошая штука, особенно когда ты хорошо себя чувствуешь».