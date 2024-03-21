Россияне завоевали не менее 30 лицензий для участия в Олимпиаде-2024 в Париже

В каких видах Россия завоевала лицензии для участия в Олимпиаде-2024

МОК сохранил критерии допуска россиян к Олимпиаде-2024. Однако за три месяца до старта Игр большинство россиян даже не участвовали в квалификациях. В каких видах у России есть олимпийские лицензии — в материале «РБК Спорт»

Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золото Олимпиады-2020 в вольной борьбе (Фото: EPA)

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре объявил о допуске россиян на Олимпиаду-2024 в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев.

Какие критерии выдвинул МОК для допуска россиян: соревноваться смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»);

участвовать в командных соревнованиях не будут;

попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдет отборочные соревнования;

российская символика (в том числе флаг и герб) будет запрещена на всех официальных мероприятиях Игр;

российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;

не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали военную операцию;

не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам;

все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов в феврале заявил, что на Игры могут отобраться до ста российских атлетов. Однако в МОК 19 марта сообщили, что к участию в Олимпиаде будет допущено не более 55 россиян.

«Важно отметить, что эти цифры не учитывают специальный процесс проверки МОК, который будет окончательно определять возможность участия в Играх каждого конкретного нейтрального спортсмена», — рассказал на пресс-конференции директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

При этом, по мнению чиновника МОК, в лучшем случае 36 россиян и 22 белоруса смогут получить путевки. Он сообщил, что 12 россиян уже отобрались, но не называл имен и видов спорта.

К 20 марта у российских спортсменов порядка 30 олимпийских лицензий, которые не гарантируют поездку в Париж из-за требований МОК, но нужны для получения возможности попасть на Игры-2024.

В каких видах россияне завоевали олимпийские лицензии

Дзюдо (14 лицензий)

Наибольшее число лицензий среди россиян завоевали дзюдоисты. У мужчин первый шаг к участию в Олимпиаде сделали Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев (оба — до 60 кг), Махмадбек Махмадбеков, Данил Лаврентьев (оба — до 73 кг), Михаил Игольников (90 кг), Матвей Каниковский, Арман Адамян (оба — до 100), Инал Тасоев, Тамерлан Башаев (оба — свыше 100 кг).

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У девушек отобрались на Игры — Сабина Гилязова (46 кг), Дарья Курбонмамадова (57 кг.), Камила Бадурова (63 кг). Мадина Таймазова (70 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг).

Средни них медали на Олимпиаде-2020 завоевали Башаев и Таймазова — бронза. Также в числе завоевавших лицензии есть чемпионы мира-2023 — Адамян и Тасоев.

Однако семь спортсменов имеют отношения к ведомственным структурам, что противоречит критериям МОК. Тасоев, Блиев, Игольников, Башаев, Курбонмамадова, Таймазова представляют ЦСКА, Адамян — «Динамо».

Спортивная борьба (4)

На данный момент четыре российских борца завоевали олимпийские лицензии — Заур Угуев (57 кг), Шамиль Мамедов (65 кг), Заурбек Сидаков (74кг), Абдулла Курбанов (свыше 125 кг). Все являются представителями вольной борьбы.

Среди них два золотых медалиста Игр-2020 в Токио — Угуев (золото Токио-2020, 57 кг) и Сидаков (золото Токио-2020, 74 кг).

Угуеву в феврале отказали в выдаче визы для участия на чемпионате Европы в Румынии. Вероятно, причиной послужил тот факт, что он представляет ведомственный спортивный клуб «Динамо». Также силовые структуры представляет Сидаков — ЦСКА.

В греко-римской борьбе у россиян к середине марта нет ни одной лицензии, как и в женской борьбе.

Тхэквондо (4)

Лицензии завоевали Максим Храмцов (80 кг), Владислав Ларин (свыше 80 кг), Татьяна Минина (57 кг) и Полина Хан (свыше 67).

Аналогичное число отправилось на Олимпиаду-2020. В Токио россияне завоевали наибольшее число медалей. Храмцов и Ларин стали чемпионами, Минина — серебряным призером, Михаил Артамонов (58 кг) — бронзовым.

Хан является самой молодой из завоевавших лицензий. Ранее она не выступала на Олимпиадах. На счету 24-летней россиянки бронза чемпионатов мира (2023) и Европы (2018, 2021).

Ведомственные структуры представляют Храмцов, Ларин, Минина. К тому же Ларин ранее выступил в поддержку специальной военной операции на Украине, что также противоречит требованиям МОК.

Велоспорт (4)

В велоспорте Россия завоевала четыре лицензии — все в шоссейных дисциплинах. При этом россияне являются реальными претендентами на медали только в трековых дисциплинах, в которых в Токио было завоевано две бронзы (единственные медали велоспорте). К тому же ведущие российские велосипедистки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова представляют «Динамо».

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил «РИА Новости», что «не так даже важно, сколько у нас квот, это ничего не меняет». «Мы не понимаем, поедем ли туда вообще, — отметил Екимов в феврале 2024 года, — Кто будет оплачивать эту поездку, кто будет сопровождать спортсменов и так далее».

Теннис

Российские теннисисты смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже при соблюдении требований МОК. Об этом сообщила Международная федерация тенниса (ITF).

Однако президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подчеркнул, что на данный момент еще не принято окончательного решения по поводу участия российских теннисистов.

«Мы не знаем окончательных вариантов, связанных с рекомендациями МОК. То, что ITF решила допустить наших спортсменов, — хорошо. Регламент попадания остался таким же, как и в Токио. Кто сможет поехать в Париж, станет известно по рейтингу после «Ролан Гаррос»: по четыре теннисиста от женщин и мужчин в одиночном разряде, кто будет стоять выше в рейтинге», — Тарпищева цитирует Sport24.

Первоначально ITF сообщил ТАСС, что российские теннисисты смогут также выступить в парном разряде, но не будут допущены до микста. Однако позднее в федерации сообщили о допуске россиян и в миксте.

Поскольку сборные России отстранены от участия в командны турнирах, у россиян есть возможность отобраться по рейтингам ATP и WTA. На данный момент при учете лимита на представительство страны по рейтингу на Олимпиаду проходят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова.