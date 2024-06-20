Единственный допущенный российский велосипедист отказался от Олимпиады

28-летний россиянин ранее признавался, что не поедет на Олимпиаду, поскольку трасса для него не подходит

Российский велонгонщик Александр Власов на многодневной велогонке "Джиро д'Италия" (Фото: Zuma\TASS)

Российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх. Об этом спортсмен сообщил «Матч ТВ».

«Профиль гонки на Олимпиаде, как я изначально говорил, не совсем мне подходит, — отметил он. — По этой причине и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия».

Федерация велоспорта России после отказа Власова постарается заявить Глеба Сырицу, который числится запасным.

Власов стал единственным российским велосипедистом, который получил допуск МОК на соревнования в шоссейных гонках у мужчин. 28-летний россиянин ранее признавался, что не горит желанием ехать на Олимпиаду из-за особенностей трассы.

На его счету победы в многодневках «Тур Романдии», «Вуэльта Валенсии» (все — 2022 год), а также однодневке «Джиро дель Эмилия» (2020). В 2022 году занял пятое место в генеральной классификации «Тур де Франс».

У женщин в шоссейных гонках среди россиян нет претендентов на медали. Допуск получили Тамара Дронова и Алена Иванченко, которые не входят в топ-30 рейтинга. Они выступят на Играх.

Ранее допущенная к участию в Олимпиаде вице-чемпионка Европы по борьбе 2021 года Вероника Чумикова сообщила ТАСС, что не поедет в Париж из-за травмы.