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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Единственный допущенный российский велосипедист отказался от Олимпиады

Единственный допущенный российский велосипедист Власов отказался от Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
28-летний россиянин ранее признавался, что не поедет на Олимпиаду, поскольку трасса для него не подходит
Российский велонгонщик Александр Власов на многодневной велогонке &quot;Джиро д&#39;Италия&quot;
Российский велонгонщик Александр Власов на многодневной велогонке "Джиро д'Италия" (Фото: Zuma\TASS)

Российский велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх. Об этом спортсмен сообщил «Матч ТВ».

«Профиль гонки на Олимпиаде, как я изначально говорил, не совсем мне подходит, — отметил он. — По этой причине и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия».

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Федерация велоспорта России после отказа Власова постарается заявить Глеба Сырицу, который числится запасным.

Власов стал единственным российским велосипедистом, который получил допуск МОК на соревнования в шоссейных гонках у мужчин. 28-летний россиянин ранее признавался, что не горит желанием ехать на Олимпиаду из-за особенностей трассы.

На его счету победы в многодневках «Тур Романдии», «Вуэльта Валенсии» (все — 2022 год), а также однодневке «Джиро дель Эмилия» (2020). В 2022 году занял пятое место в генеральной классификации «Тур де Франс».

У женщин в шоссейных гонках среди россиян нет претендентов на медали. Допуск получили Тамара Дронова и Алена Иванченко, которые не входят в топ-30 рейтинга. Они выступят на Играх.

Ранее допущенная к участию в Олимпиаде вице-чемпионка Европы по борьбе 2021 года Вероника Чумикова сообщила ТАСС, что не поедет в Париж из-за травмы.

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Теги
Олимпиада-2024 велоспорт

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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