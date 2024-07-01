Рублев, Калинская и Касаткина отклонили приглашения на Олимпиаду

МОК обновил информацию о приглашенных на Олимпиаду российских теннисистах. В списке — Медведев, Котов, Сафиуллин, Александрова, Шнайдер, Андреева и Потапова, а Кудерметовой и Карацева нет

Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

МОК подтвердил отказ Андрея Рублева, Анны Калинской и Дарьи Касаткиной выступить на Олимпийских играх в Париже, теннисисты отклонили приглашения после допуска со стороны специальной комиссии.

О пропуске Игр Рублевым стало известно еще 15 июня, но МОК все равно направил ему приглашение.

В новой версии списка указано, что приглашения приняли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов у мужчин, а также Мирра Андреева и Диана Шнайдер у женщин. Также приглашение направлено Анастасии Потаповой, которой не было в списке Федерации тенниса России, объявленном 18 июня. Пока неизвестно, согласилась ли она на поездку в Париж.

Планировалось, что на Играх выступят также Вероника Кудерметова и Аслан Карацев.

В понедельник глава ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что с допуском россиян на Игры есть «некоторые проблемы», пишет «РИА Новости».

По словам Тарпищева, в этот раз федерация договорилась с игроками, что в Париж не поедут те, кто участвовал и завоевал медали в Токио (Карацев, Рублев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина), и что будет играть «молодежный состав».

Всего у россиян четыре мужские и четыре женские квоты на Олимпиаду.