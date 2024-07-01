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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Рублев, Калинская и Касаткина отклонили приглашения на Олимпиаду

МОК: Рублев, Калинская и Касаткина отклонили приглашения на Олимпиаду
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Олимпиада-2024 в Париже
МОК обновил информацию о приглашенных на Олимпиаду российских теннисистах. В списке — Медведев, Котов, Сафиуллин, Александрова, Шнайдер, Андреева и Потапова, а Кудерметовой и Карацева нет
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

МОК подтвердил отказ Андрея Рублева, Анны Калинской и Дарьи Касаткиной выступить на Олимпийских играх в Париже, теннисисты отклонили приглашения после допуска со стороны специальной комиссии.

О пропуске Игр Рублевым стало известно еще 15 июня, но МОК все равно направил ему приглашение.

В новой версии списка указано, что приглашения приняли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов у мужчин, а также Мирра Андреева и Диана Шнайдер у женщин. Также приглашение направлено Анастасии Потаповой, которой не было в списке Федерации тенниса России, объявленном 18 июня. Пока неизвестно, согласилась ли она на поездку в Париж.

Планировалось, что на Играх выступят также Вероника Кудерметова и Аслан Карацев.

В понедельник глава ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что с допуском россиян на Игры есть «некоторые проблемы», пишет «РИА Новости».

Допущенный на Олимпиаду россиянин вылетел с Уимблдона, ведя 2:0 в матче
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Павел Котов

По словам Тарпищева, в этот раз федерация договорилась с игроками, что в Париж не поедут те, кто участвовал и завоевал медали в Токио (Карацев, Рублев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина), и что будет играть «молодежный состав».

Всего у россиян четыре мужские и четыре женские квоты на Олимпиаду.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Олимпиада-2024 Дарья Касаткина Анна Калинская Андрей Рублев (теннисист)
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