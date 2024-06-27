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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК допустил Даниила Медведева и Мирру Андрееву на Олимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В список МОК из восьми человек вошли в том числе Рублев, Хачанов и Самсонова, которые, как говорил Тарпищев, на Игры не поедут. Вместо отказавшегося ехать в Париж велогонщика Власова в список включили Сырицу
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список российских спортсменов, допущенных на Игры в Париже в нейтральном статусе, включив в него теннисистов.

В список приглашенных вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

При этом 18 июня Федерация тенниса России сообщила, что в заявку на Игры у мужчин включены Медведев, Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, у женщин — Александрова, Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.

Глава федерации Шамиль Тарпищев говорил, что Рублев, Хачанов и Самсонова на Олимпиаду не поедут по разным причинам.

В академической гребле, стрельбе и современном пятиборье у россиян олимпийских лицензий не было.

В велогонках на шоссе россиянин Александр Власов ранее отклонил приглашение МОК, вместо него допущен Глеб Сырица.

Из 10 ранее допущенных на Игры российских борцов от приглашения отказалась только Вероника Чумикова. Она ранее объяснила это решение травмой.

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Спорт
Фото: David Ramos / Getty Images

У белорусских теннисисток допуск получили Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Соболенко ранее также говорила о том, что не поедет в Париж.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Первый список был опубликован 15 июня, в него вошли 14 спортсменов, при этом ведущих российских борцов и никого из тхэквондистов в нем не оказалось.

Олимпиада начнется 26 июля.

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Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис МОК Олимпиада-2024 Даниил Медведев Мирра Андреева
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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