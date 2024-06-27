МОК допустил Даниила Медведева и Мирру Андрееву на Олимпиаду
Международный олимпийский комитет (МОК) обновил список российских спортсменов, допущенных на Игры в Париже в нейтральном статусе, включив в него теннисистов.
В список приглашенных вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
При этом 18 июня Федерация тенниса России сообщила, что в заявку на Игры у мужчин включены Медведев, Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев, у женщин — Александрова, Андреева, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер.
Глава федерации Шамиль Тарпищев говорил, что Рублев, Хачанов и Самсонова на Олимпиаду не поедут по разным причинам.
В академической гребле, стрельбе и современном пятиборье у россиян олимпийских лицензий не было.
В велогонках на шоссе россиянин Александр Власов ранее отклонил приглашение МОК, вместо него допущен Глеб Сырица.
Из 10 ранее допущенных на Игры российских борцов от приглашения отказалась только Вероника Чумикова. Она ранее объяснила это решение травмой.
У белорусских теннисисток допуск получили Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Соболенко ранее также говорила о том, что не поедет в Париж.
Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Первый список был опубликован 15 июня, в него вошли 14 спортсменов, при этом ведущих российских борцов и никого из тхэквондистов в нем не оказалось.
Олимпиада начнется 26 июля.
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