Тренер Иванов: никого из российских тхэквондистов не допустили на Олимпиаду

Никого из российских тхэквондистов не допустили на Олимпиаду в Париже

Игры пропустят, в частности, олимпийские чемпионы Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин. В сборной заявили, что решение обжалованию не подлежит и замены невозможны

Максим Храмцов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

МОК не допустил российских тхэквондистов на Олимпиаду в Париже, несмотря на четыре завоеванные лицензии, подтвердил «РИА Новости» главный тренер сборной России Вадим Иванов.

В субботу МОК опубликовал список из 14 россиян, которые первыми прошли проверку специальной комиссии для допуска на Игры. В релизе МОК указывалось, что у российских спортсменов было две мужские и две женские лицензии в тхэквондо, но никто не получил разрешение выступить.

По словам Иванова, президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов сказал ему, что это окончательное решение.

«Как я понимаю, никакому обсуждению и обжалованию оно не подлежит. Без каких-либо объяснений. И замены спортсменов невозможны», — сказал тренер.

Лицензии на Игры в Париже завоевали олимпийские чемпионы Токио Максим Храмцов (80 кг) и Владислав Ларин (свыше 80 кг), а также серебряный призер Игр Татьяна Минина (57 кг) и бронзовый призер ЧМ-2023 Полина Хан (свыше 67 кг).

РБК направил запрос в Союз тхэквондо России, пресс-службу МОК, обратился за комментарием к Вадиму Иванову.

Украинская сторона ранее неоднократно обвиняла Ларина в поддержке спецоперации из-за того, что он спортсмен ЦСКА и снялся в видеоролике с призывом оказать поддержку мобилизованным из Карелии. Ларин в прошлом году не сразу прошел проверку для участия в чемпионате мира, но позднее его допустили.

И.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный называл решение Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) расширить допуск россиян на турниры результатом «икорной дипломатии» России.

На Олимпиаде в Токио россияне выиграли четыре медали в тхэквондо — два золота, серебро и бронзу.