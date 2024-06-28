МОК назвал новых допущенных на Олимпиаду российских спортсменов

Допуск для участия в Играх получили теннисисты Котов и Калинская, каноисты Коровашков и Петров, дзюдоисты Ендовицкий, Страцева, Лилуашвили и Махмадбеков

Алексей Коровашков (Фото: Attila Volgyi / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте назвал новых российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В список добавились теннисисты Павел Котов и Анна Калинская, каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров, дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

Отмечается, что теннисисты Карен Хачанов и Людмила Самсонова отклонили приглашения на Игры. Об этом ранее говорил и глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Из объявленного ФТР состава на Олимпиаду допуск пока не получили Аслан Карацев, Вероника Кудерметова и Диана Шнайдер. При этом Калинской в составе не было.

В дзюдо у российских спортсменов 12 квот для участия в Олимпиаде. Федерация дзюдо России в начале июня назвала свой состав из 12 человек. После этого НОК Украины потребовал не допускать всех 12 спортсменов. В итоге из этого списка допуск получили Лилуашвили и Старцева. Ендовицкого и Махмадбекова в нем изначально не было.

В гребле на байдарках и каноэ у россиян две квоты — в каноэ-двойках на дистанции 500 м и каноэ-одиночке на 1000 м.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Первый список был опубликован 15 июня, сейчас его обновили уже второй раз.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.