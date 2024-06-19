Борцам рекомендовали ехать на Олимпиаду даже без лидеров сборной России
Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) рекомендовала допущенным на Олимпиаду спортсменам принять приглашение и поехать в Париж, несмотря на решение комиссии МОК, не допускать лидеров сборной. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе ФСБР.
«Тем спортсменам, кому пришли приглашения, ФСБР рекомендует их принять и ехать на Олимпиаду», — сообщили в пресс-службе.
Члены исполкома ФСБР в среду единогласно поддержали борцов, которые выразили желание поехать в Париж, сообщает ТАСС.
Комиссия МОК 15 июня допустила на Игры десять российских борцов, среди которых только Шамиль Мамедов становился призером чемпионата мира.
В числе допущенных не оказалось семи из девяти борцов, на которых украинская сторона жаловалась МОК в апреле: Артура Найфонова, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Милада Алирзаева, Сергея Семенова, Надежды Соколовой и Ханум Велиевой.
Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил «РБК Спорт», что не знает, насколько на решение комиссии повлияло письмо украинцев, но «это беспрецедентно, что МОК выполняет свою работу не по хартии, а по каким-то бесчеловечным доносам».
Помимо бронзового призера ЧМ-2023 Мамедова, на Олимпиаду допустили Начына Монгуша, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову.
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