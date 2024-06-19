Российским борцам рекомендовали ехать на Олимпиаду даже без лидеров сборной

Борцам рекомендовали ехать на Олимпиаду даже без лидеров сборной России

МОК допустил только десять российских борцов при 16 лицензиях, отказав всем лидерам сборной. В федерации рекомендовали тем, кого все же пригласили, соглашаться и ехать в Париж

Шамиль Мамедов (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС )

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) рекомендовала допущенным на Олимпиаду спортсменам принять приглашение и поехать в Париж, несмотря на решение комиссии МОК, не допускать лидеров сборной. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе ФСБР.

«Тем спортсменам, кому пришли приглашения, ФСБР рекомендует их принять и ехать на Олимпиаду», — сообщили в пресс-службе.

Члены исполкома ФСБР в среду единогласно поддержали борцов, которые выразили желание поехать в Париж, сообщает ТАСС.

Комиссия МОК 15 июня допустила на Игры десять российских борцов, среди которых только Шамиль Мамедов становился призером чемпионата мира.

В числе допущенных не оказалось семи из девяти борцов, на которых украинская сторона жаловалась МОК в апреле: Артура Найфонова, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Милада Алирзаева, Сергея Семенова, Надежды Соколовой и Ханум Велиевой.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил «РБК Спорт», что не знает, насколько на решение комиссии повлияло письмо украинцев, но «это беспрецедентно, что МОК выполняет свою работу не по хартии, а по каким-то бесчеловечным доносам».

Помимо бронзового призера ЧМ-2023 Мамедова, на Олимпиаду допустили Начына Монгуша, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову.

У россиян было 16 лицензий на Игры.

Турнир по борьбе пройдет на Олимпиаде с 5 по 11 августа.

На Играх в Токио россияне выиграли четыре золотых и четыре бронзовых награды.