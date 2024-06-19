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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Борцам рекомендовали ехать на Олимпиаду даже без лидеров сборной России

Российским борцам рекомендовали ехать на Олимпиаду даже без лидеров сборной
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
МОК допустил только десять российских борцов при 16 лицензиях, отказав всем лидерам сборной. В федерации рекомендовали тем, кого все же пригласили, соглашаться и ехать в Париж
Шамиль Мамедов
Шамиль Мамедов (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС )

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) рекомендовала допущенным на Олимпиаду спортсменам принять приглашение и поехать в Париж, несмотря на решение комиссии МОК, не допускать лидеров сборной. Об этом «РИА Новости» заявили в пресс-службе ФСБР.

«Тем спортсменам, кому пришли приглашения, ФСБР рекомендует их принять и ехать на Олимпиаду», — сообщили в пресс-службе.

Члены исполкома ФСБР в среду единогласно поддержали борцов, которые выразили желание поехать в Париж, сообщает ТАСС.

Комиссия МОК 15 июня допустила на Игры десять российских борцов, среди которых только Шамиль Мамедов становился призером чемпионата мира.

В числе допущенных не оказалось семи из девяти борцов, на которых украинская сторона жаловалась МОК в апреле: Артура Найфонова, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Милада Алирзаева, Сергея Семенова, Надежды Соколовой и Ханум Велиевой.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили заявил «РБК Спорт», что не знает, насколько на решение комиссии повлияло письмо украинцев, но «это беспрецедентно, что МОК выполняет свою работу не по хартии, а по каким-то бесчеловечным доносам».

МОК подтвердил отказ в допуске на Олимпиаду лучшим российским борцам
Спорт
Фото: David Ramos / Getty Images

Помимо бронзового призера ЧМ-2023 Мамедова, на Олимпиаду допустили Начына Монгуша, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева, Магомеда Муртазалиева, Наталью Малышеву, Веронику Чумикову, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову.

У россиян было 16 лицензий на Игры.

Турнир по борьбе пройдет на Олимпиаде с 5 по 11 августа.

На Играх в Токио россияне выиграли четыре золотых и четыре бронзовых награды.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 спортивная борьба Федерация спортивной борьбы России

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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