Украина потребовала отстранить 12 российских дзюдоистов от Олимпиады

Федерация дзюдо России в начале июня назвала состав из 12 спортсменов на Олимпиаду. НОК Украины считает, что все эти 12 человек не должны получить нейтральный статус

Мадина Таймазова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный и президент национальной федерации дзюдо Михаил Кошляк подписали письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) и международную федерацию (IJF) с призывом не допускать 12 российских спортсменов на Игры-2024 в Париже. Письмо опубликовано на сайте НОК Украины.

В список вошли: Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

Там отметили, что указанные спортсмены поддерживают военную операцию на Украине и не отвечают достаточным критериям для получения статуса нейтрального атлета.

Федерация дзюдо России в начале июня назвала этих 12 спортсменов в составе на Олимпиаду. При этом МОК еще не сообщал, получат ли они допуск на Игры.

14 июня МОК назвал первых 14 допущенных на Олимпиаду в Париже российских спортсменов. Среди них не было представителей дзюдо.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В марте МОК создал специальную комиссию (AINERP), которая оценивает право каждого россиянина выступить в Париже в нейтральном статусе. AINERP также будет следить за поведением и соблюдением правил всеми нейтральными спортсменами, в том числе и по их возвращении с Игр.

Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.