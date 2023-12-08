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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК допустил россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Попасть на Игры сможет только ограниченное число россиян. Символика России (флаг в том числе) на официальных мероприятиях Олимпиады будет запрещена
Фото: Marc Piasecki / Getty Images
Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Российские спортсмены будут допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба МОК. Такое же решение принято также и в отношении белорусских спортсменов.

МОК выдвинул целый ряд требований к россиянам и белорусам:

  • соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет "индивидуальные нейтральные атлеты");
  • участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не будут;
  • попасть на Игры смогут лишь те, кто пройдут отборочные соревнования, сейчас это всего 11 человек (8 россиян и трое белорусов);
  • российская символика (в том числе флаг и герб) будут запрещены на всех официальных мероприятиях Игр;
  • российские официальные лица, попавшие под санкции, не смогут посещать Игры;
  • не смогут принять участие в Играх спортсмены, которые публично поддерживали специальную военную операцию;
  • не смогут принять участие в Играх спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии;
  • все спортсмены должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.

Во многих видах спорта отборочные соревнования к Олимпиаде уже завершились. Россияне не смогли принять в них участие из-за недопуска на турниры со стороны международных федераций.

На тему допуска россиян ранее высказывался президент Владимир Путин. Он заявлял, что в вопросе участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже нужно прежде всего руководствоваться интересами спортсменов. «И каждый из них, который [готовился] годами, десятилетиями некоторые, должны сами принять для себя определенные решения», — говорил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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Олимпиада МОК

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