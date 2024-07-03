Российский дзюдоист принял приглашение выступить на Олимпиаде
Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.
МОК ранее допустил на Игры четырех российских дзюдоистов — Валерия Ендовицкого, Элис Старцеву, Дали Лилуашвили и Махмадбекова. При этом у российских спортсменов было 12 лицензий, все лидеры национальной команды не получили приглашения в Париж.
После этого в Федерации дзюдо России заявили, что «не примут унизительные условия и не выступят в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК».
Тем не менее сейчас МОК сообщил, что Махмадбеков приглашение принял. Спортсмену 24 года, он является четырехкратным победителем турниров «Большого шлема».
РБК направил запрос в Федерацию дзюдо России.
Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP).
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.