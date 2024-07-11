Мамиашвили отреагировал на включение российского борца в заявку на ОИ

Мамиашвили заявил, что если Мамедов решит выступить на Олимпиаде, то помогать спортсмену будет МОК

Михаил Мамиашвили (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил «РБК Спорт», что у него пока нет окончательного ответа по статусу Шамиля Мамедова, который включен в список участников Олимпийских игр.

«У меня окончательной информации по его статусу нет «…» Если это [его выступление] состоится окончательно, то этим [помощью спортсмену] заниматься будет МОК», — сообщил Мамиашвили.

Ранее в четверг Объединенный мира борьбы (UWW) включил Мамедова в заявку на Олимпийские игры. 23-летний спортсмен числится среди спортсменов в весовой категории до 65 кг. Это единственный россиянин во всех списках, которые представлены в открытых источниках.

В среду Мамиашвили уточнил, что Мамедов пока окончательно не определился с решением об участии в Олимпийских играх. «Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», — сказал он.

Несмотря на то, что МОК допустил на Игры только десять борцов, исполком ФСБР принял решение никого не отправлять на Олимпиаду 2024 года. В ФСБР отметили, что не принимают «неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого подорвать принцип единства российской команды».