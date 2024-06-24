Лучшая пловчиха в истории России Ефимова не отобралась на Олимпиаду
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не смогла квалифицироваться на Олимпиаду на дистанции 100 м брассом.
Она выиграла финал чемпионата Багамских островов с результатом 1 минута 07,98 секунды, но не выполнила квалификационный норматив — 1 минуту 06,79 секунды.
Ранее Ефимова на смогла квалифицироваться на Олимпиаду на дистанции 200 м брассом.
Ефимова в мае получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Вопреки позиции Федерации плавания России, которая выступила за бойкот Олимпиады, Ефимова решила отбираться на Игры в Париж через чемпионат Багамских островов.
Россиянка является трехкратным призером Олимпиады. На Играх-2012 в Лондоне она завоевала бронзу на 200 м брассом, в Рио-де-Жанейро — серебро на 100 и 200 м брассом. Всего Ефимова участвовала на четырех Олимпиадах в период с 2008 по 2021 год.
Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).
Ранее из российских пловцов нейтральный статус получил только серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Иван Гирев. Но пловец в апреле от него отказался.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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