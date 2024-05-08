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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Гребца из России лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным

Каноист Павлов лишился нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Михаил Павлов из-за отзыва нейтрального статуса не смог выступить на олимпийской квалификации в Венгрии и побороться за путевку на Игры-2024
Михаил Павлов
Михаил Павлов (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Российского каноиста Михаила Павлова лишили нейтрального статуса за то, что он поставил лайки под видео с выступлениями президента страны Владимира Путина на тему специальной военной операции на Украине. Об этом ТАСС рассказал глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Павлов и Захар Петров 8 мая должны были выступить в европейском олимпийском квалификационном турнире в Сегеде (Венгрия) в каноэ-двойках на дистанции 500 м. Но у Павлова отозвали нейтральный статус, в итоге на турнире выступили Алексей Коровашков и Иван Штыль, завоевав олимпийскую лицензию.

«Изначально в протоколах фигурировали Захар Петров и Михаил Павлов. Допуск для Михаила Павлова был отозван», — сказал Архипов, добавив, что причиной стали лайки спортсмена под постом с выступлениями Путина.

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Иван Штыль

На вопрос, сообщил ли кто-то Международной федерации каноэ (ICF) об этих лайках, Архипов ответил: «Безусловно, ну, а кто — догадайтесь сами. Решение об отзыве допуска принимает специальная комиссия ICF».

37-летний Павлов является четырехкратным чемпионом мира.

Соревнования в Сегеде продолжатся 9 мая. Всего в Венгрии выступают девять российских гребцов.

На прошлой неделе Национальный олимпийский комитет Украины пожаловался в МОК на допуск российских гребцов на олимпийский отбор в Венгрии. Экипажи-двойки украинцы сочли нарушением рекомендаций МОК.

В Кремле неоднократно заявляли, что считают дискриминацией недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
гребной спорт Олимпиада-2024 нейтральный статус
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Украина пожаловалась на допуск российских гребцов на отбор ОИ в Венгрии
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