Допущенная на Олимпиаду борец Чумикова отказалась ехать в Париж из-за травмы

Допущенная на Олимпиаду россиянка отказалась ехать в Париж

В Федерации спортивной борьбы России отказ спортсменки ехать на Игры назвали «ее правом»

Вероника Чумикова (вторая слева) (Фото: Rafal Oleksiewicz / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вице-чемпионка Европы по борьбе 2021 года Вероника Чумикова сообщила ТАСС, что не поедет на Олимпиаду в Париже из-за травмы, несмотря на допуск комиссии МОК.

«У меня была травма, времени до Олимпиады осталось мало. Я не успеваю восстановиться», — сказала Чумикова.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили по поводу отказа Чумиковой заявил, что это «ее право, ее мнение, ее позиция».

Комиссия МОК допустила на Игры только десять российских борцов, хотя у них было 16 лицензий. Мамиашвили говорил, что сборная осталась без ведущих спортсменов.

В женской борьбе на Игры также были допущены Наталья Малышева, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

В среду исполком ФСБР единогласно поддержал борцов, выразивших согласие участвовать в Играх после получения допуска.

Чумиковой 29 лет, она многократная победительница и призер чемпионата России, бронзовый призер Кубка мира-2020.