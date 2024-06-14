Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).
Ефимова стала единственной из российских пловцов с нейтральным статусом.
О планах получить нейтральных статус 32-летняя спортсменка говорила в начале апреля.
В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми такие условия допуска.
Российские спортсмены в феврале пропустили чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе. Никто даже не подавал заявку на участие в турнире. Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.
Нейтральный статус World Aquatics был только у серебряного призера Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Ивана Гирева. Но пловец в апреле от него отказался.
На счету Ефимовой бронзовая медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и две серебряные награды в Рио в 2016-м. В активе спортсменки также шесть золотых медалей чемпионата мира и семь золотых медалей континентальных первенств. Она является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).