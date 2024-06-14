Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус

Шестикратная чемпионка мира стала единственной из российских пловцов с таким статусом, позволяющим выступать на международных соревнованиях

Юлия Ефимова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Ефимова стала единственной из российских пловцов с нейтральным статусом.

О планах получить нейтральных статус 32-летняя спортсменка говорила в начале апреля.

В сентябре прошлого года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. Во Всероссийской федерации плавания (ВФП) назвали неприемлемыми такие условия допуска.

Российские спортсмены в феврале пропустили чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе. Никто даже не подавал заявку на участие в турнире. Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральный статус World Aquatics был только у серебряного призера Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Ивана Гирева. Но пловец в апреле от него отказался.

На счету Ефимовой бронзовая медаль на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и две серебряные награды в Рио в 2016-м. В активе спортсменки также шесть золотых медалей чемпионата мира и семь золотых медалей континентальных первенств. Она является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).