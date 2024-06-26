Лучшей пловчихе в истории России Ефимовой не дадут wild card на Олимпиаду
Российская пловчиха Юлия Ефимова не получит wild card (приглашение) для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics), которая выдает wild card.
«У спортсменов нет возможности получить wild card для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в соревнованиях по плаванию, если они не выполнили олимпийский квалификационный норматив», — сообщили в пресс-службе World Aquatics.
Ефимова не смогла показать квалификационное время на дистанциях 100 и 200 м брассом.
Ефимова в мае получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Вопреки позиции Федерации плавания России, которая выступила за бойкот Олимпиады, Ефимова решила отбираться на Игры в Париже через чемпионат Багамских островов.
Россиянка является трехкратным призером Олимпиады. На Играх-2012 в Лондоне она завоевала бронзу на 200 м брассом, в Рио-де-Жанейро — серебро на 100 и 200 м брассом. Всего Ефимова участвовала на четырех Олимпиадах в период с 2008 по 2021 год.
Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).
Ранее из российских пловцов нейтральный статус получили серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Иван Гирев и Евгений Сомов. Гиреев в апреле отказался от нейтрального статуса, а Сомов планирует выступить на Олимпиаде.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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