 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Лучшей пловчихе в истории России Ефимовой не дадут wild card на Олимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ефимова не смогла показать квалификационное время на дистанциях 100 и 200 м брассом, в связи с чем ей не может быть выдано специальное приглашение для участия на Олимпиаде
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова (Фото: Global Look Press)

Российская пловчиха Юлия Ефимова не получит wild card (приглашение) для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics), которая выдает wild card.

«У спортсменов нет возможности получить wild card для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в соревнованиях по плаванию, если они не выполнили олимпийский квалификационный норматив», — сообщили в пресс-службе World Aquatics.

Ефимова не смогла показать квалификационное время на дистанциях 100 и 200 м брассом.

Ефимова в мае получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Вопреки позиции Федерации плавания России, которая выступила за бойкот Олимпиады, Ефимова решила отбираться на Игры в Париже через чемпионат Багамских островов.

Россиянка является трехкратным призером Олимпиады. На Играх-2012 в Лондоне она завоевала бронзу на 200 м брассом, в Рио-де-Жанейро — серебро на 100 и 200 м брассом. Всего Ефимова участвовала на четырех Олимпиадах в период с 2008 по 2021 год.

Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).

Ранее из российских пловцов нейтральный статус получили серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Иван Гирев и Евгений Сомов. Гиреев в апреле отказался от нейтрального статуса, а Сомов планирует выступить на Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС

Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова

СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных

В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео

В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку

Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности

Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли

Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks

Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц

Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью

Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам

Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС

Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Юлия Ефимова плавание Олимпиада-2024 Международный олимпийский комитет (МОК)
Материалы по теме
Лучшая пловчиха в истории России Ефимова не отобралась на Олимпиаду
Спорт
Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус
Спорт
Живущий в США российский пловец выполнил условия для участия в Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 93,73 (-0,34) Инвестиции, 25 июн, 17:34 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 87,28 (-0,1) Инвестиции, 25 июн, 17:34
FT оценила численность армий европейских участников НАТО в случае войны Политика, 11:32
Зорькин назвал информационным шумом ордер МУС на арест Шойгу Политика, 11:29
Загородные дома в Подмосковье подешевели на 6,3% Недвижимость, 11:26
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 11:26
Треть IT-соискателей не хотят собеседований с ИИ: как улучшить этот опыт Pro, 11:24
Новым генсеком НАТО станет Марк Рютте Политика, 11:23
Судья потерял сознание на матче Кубка Америки Спорт, 11:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Токио пообещали продолжить политику санкций против России Политика, 11:19
Минздрав разрешил исследования препарата для лечения ботулизма Общество, 11:13
Глава Конституционного суда исключил возвращение смертной казни в России Общество, 11:06
Федерация шахмат России подала апелляцию на исключение из FIDE Спорт, 10:59
Оперативные службы назвали причину пожара во Фрязино Общество, 10:59
Как экономить на покупке жилья в 2024-м: необычная ипотека и рассрочка Pro, 10:45
Первое заседание по делу Гершковича началось в Свердловском облсуде Политика, 10:41