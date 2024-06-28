 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров

Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде после недопуска лидеров
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
МОК допустил на Игры-2024 только четырех дзюдоистов при 12 лицензиях. В Федерации дзюдо России заявили, что «не примут унизительные условия и не выступят в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК»
Инал Тасоев
Инал Тасоев (Фото: Matt Roberts / Getty Images)

Российские дзюдоисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, которого цитирует «Матч ТВ».

«Президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», — заявил Соловейчик.

Он отметил, что из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых.

МОК назвал новых допущенных на Олимпиаду российских спортсменов
Спорт
Алексей Коровашков

МОК 28 июня назвал дзюдоистов, допущенных на Олимпиаду. Это Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

При этом в дзюдо у российских спортсменов 12 олимпийских лицензий. Федерация дзюдо России в начале июня назвала свой состав на Игры, но из него приглашения на Игры получили только Старцева и Лилуашвили. Лидеры сборной, в том числе чемпион мира 2023 года Инал Тасоев и бронзовый призер Игр в Токио Мадина Таймазова, не получили допуск.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
дзюдо Олимпиада-2024
Материалы по теме
Отсидевший за изнасилование 12-летней волейболист выступит на Олимпиаде
Спорт
В МОК пообещали материальную поддержку спортсменам из России на Олимпиаде
Спорт
МОК допустил Даниила Медведева и Мирру Андрееву на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 92,42 (+1,43) Инвестиции, 17:42 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,75 (+0,78) Инвестиции, 17:42
Шедший из России сухогруз с пшеницей сел на мель у берегов Стамбула Общество, 23:13
Макгрегор отреагировал на сообщения о силовиках в школе Нурмагомедова Спорт, 23:06
Армения подтвердила участие в саммите НАТО в США Политика, 23:00
В Боливии задержали 21 человека за участие в попытке госпереворота Политика, 22:46
Зеленский заявил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму Политика, 22:40
В Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома после взрыва Политика, 22:39
Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров Спорт, 22:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Правительство продлит на июль разрешение на экспорт бензина Бизнес, 22:10
Пентагон прокомментировал слова Белоусова о беспилотниках в Черном море Политика, 21:58
CNN сообщил об «опустошении» в Белом доме после дебатов Байдена Политика, 21:47
Футболист «Реала» и сборной Испании перешел в катарский клуб Спорт, 21:44
Путин провел встречу с выпускниками Высшей школы управления РАНХиГС Общество, 21:42
В Крыму предупредили о распространении фейков от имени Аксенова Политика, 21:12
Иноагентами признали экс-фронтмена «Тараканов» и ведущую Курбангалееву Политика, 21:07