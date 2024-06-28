Российские дзюдоисты отказались от Олимпиады после недопуска лидеров

Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде после недопуска лидеров

МОК допустил на Игры-2024 только четырех дзюдоистов при 12 лицензиях. В Федерации дзюдо России заявили, что «не примут унизительные условия и не выступят в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК»

Инал Тасоев (Фото: Matt Roberts / Getty Images)

Российские дзюдоисты не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, которого цитирует «Матч ТВ».

«Президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК», — заявил Соловейчик.

Он отметил, что из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых.

МОК 28 июня назвал дзюдоистов, допущенных на Олимпиаду. Это Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили и Махмадбек Махмадбеков.

При этом в дзюдо у российских спортсменов 12 олимпийских лицензий. Федерация дзюдо России в начале июня назвала свой состав на Игры, но из него приглашения на Игры получили только Старцева и Лилуашвили. Лидеры сборной, в том числе чемпион мира 2023 года Инал Тасоев и бронзовый призер Игр в Токио Мадина Таймазова, не получили допуск.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Среди требований МОК к нейтральному статусу — отсутствие поддержки военной операции на Украине, связи с армией и спецслужбами (в том числе с такими спортклубами, как «Динамо» и ЦСКА), выступление в индивидуальных дисциплинах.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.