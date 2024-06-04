Федерация дзюдо России назвала состав на Олимпиаду

Инал Тасоев (Фото: EPA / ТАСС)

Федерация дзюдо России в своем телеграм-канале назвала состав на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В него вошли Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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