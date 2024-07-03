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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Федерация дзюдо России опровергла согласие Махмадбекова выступить на ОИ

Федерация дзюдо России опровергла согласие Махмадбекова выступить на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ранее МОК сообщил, что Махмадбеков принял приглашение на Олимпиаду. Однако в Федерации дзюдо России заявили, что на самом деле спортсмен отказался от выступления в Париже
Махмадбек Махмадбеков (справа)
Махмадбек Махмадбеков (справа) (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press)

Россиянин Махмадбек Махмадбеков не выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Федерации дзюдо России (ФДР).

«Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх. В нашем распоряжении есть соответствующее уведомление от спортсмена», — заявил глава ФДР Сергей Соловейчик.

Ранее 3 июля Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Махмадбеков принял приглашение выступить на Олимпиаде.

Российский дзюдоист принял приглашение выступить на Олимпиаде
Спорт
Махмадбек Махмадбеков (справа)

МОК ранее допустил на Игры четырех российских дзюдоистов — Валерия Ендовицкого, Элис Старцеву, Дали Лилуашвили и Махмадбекова. При этом у российских спортсменов было 12 лицензий, все лидеры национальной команды не получили приглашения в Париж.

После этого в ФДР заявили, что российские дзюдоисты не поедут в Париж: сборная не примет «унизительные условия».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
дзюдо Олимпиада-2024 Махмадбек Махмадбеков
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