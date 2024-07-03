Федерация дзюдо России опровергла согласие Махмадбекова выступить на ОИ

Ранее МОК сообщил, что Махмадбеков принял приглашение на Олимпиаду. Однако в Федерации дзюдо России заявили, что на самом деле спортсмен отказался от выступления в Париже

Махмадбек Махмадбеков (справа) (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press)

Россиянин Махмадбек Махмадбеков не выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Федерации дзюдо России (ФДР).

«Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх. В нашем распоряжении есть соответствующее уведомление от спортсмена», — заявил глава ФДР Сергей Соловейчик.

Ранее 3 июля Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что Махмадбеков принял приглашение выступить на Олимпиаде.

МОК ранее допустил на Игры четырех российских дзюдоистов — Валерия Ендовицкого, Элис Старцеву, Дали Лилуашвили и Махмадбекова. При этом у российских спортсменов было 12 лицензий, все лидеры национальной команды не получили приглашения в Париж.

После этого в ФДР заявили, что российские дзюдоисты не поедут в Париж: сборная не примет «унизительные условия».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.