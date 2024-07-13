Последний из допущенных российских борцов отказался ехать на Олимпиаду

В ФСБР сообщили, что ситуация с участием Мамедова «прояснилась» — у него рецидив травмы и он уведомил МОК об отказе ехать в Париж. Он был единственным призером ЧМ среди допущенных на Игры и последним, кто отказался от участия

Шамиль Мамедов (Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС )

Бронзовый призер чемпионата мира 2023 года по вольной борьбе Шамиль Мамедов отказался ехать на Олимпийские игры в Париж, сообщили ТАСС в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы», — сказали в федерации, отметив, что борец сообщил МОК об отказе.

Мамедов был единственным призером чемпионатов мира среди десяти борцов, получивших допуск на Игры.

Вероника Чумикова отказалась от участия сразу, остальные приняли приглашения, но потом все, кроме Мамедова, отказались.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили ранее заявил, что если Мамедов согласится, «получится, что решение команды для него веса не имеет».

Таким образом, на Играх не выступит ни один российский борец.