Последний шанс России на медали. Что происходит на Олимпиаде

Наступил 14-й соревновательный день Олимпиады. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»

Захар Петров (Фото: Reuters)

Медали в каких видах спорта разыгрываются 9 августа:

Плавание, Марафон на 10 км (м)

Настольный теннис. Команды (м)

Парусный спорт. Кайт (м)

Скалолазание. Трудность (м)

Гребной спринт. Каноэ-двойки, 500 м (ж), байдарки-двойки, 500 м (ж), байдарки-двойки, 500 м (м), каноэ-одиночки, 1000 м (м)

Хоккей на траве (ж)

Художественная гимнастика. Личное многоборье

Прыжки в воду. Трамплин, 3 м (ж)

Тяжелая атлетика: до 89 кг (м)

Футбол. Матч за бронзу (ж), финал (м)

Волейбол. Матч за бронзу (м)

Велотрек. Спринт (м), мэдисон (ж)

Вольная борьба: до 57 кг (м, ж), до 86 кг (м)

Легкая атлетика. Эстафета 4x100 м (м, ж), 400 м с/б (м), тройной прыжок (м), 400 м (ж), 10 000 м (ж), толкание ядра (ж), семиборье (ж)

Тхэквондо: до 67 кг (ж), до 80 кг (м)

Пляжный волейбол (ж)

Брейкинг (ж)

Бокс. до 50 кг (ж), до 66 кг (ж), до 71 кг (м), до 92 кг (м)

Медальный зачет

Кто из россиян участвует

Каноэ-одиночка, 1000 м. Полуфиналы, финал. Захар Петров.

11:20.

10:30. Судьи отказались пожать руки сербским баскетболистам после матча с США

«Мы пытались с ними говорить, — заявил защитник сборной Сербии Богдан Богданович. — Вы видели — после матча они просто моментально ушли, — отметил серб. — Они даже не стали разговаривать с нами, не пожали руки. Ушли и все».

По ходу встречи лидер сборной США Леброн Джеймс не раз общался с судьями, оказывая давление на них. Сербы тоже не раз апеллировали к судьям.

«Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили. Я не хочу мыслить, как лузер, обвиняя во всем судей, — добавил Богданович. — Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли. Даже если некоторые решения были не за нас».

Сербия вела по ходу встречи 17 очков, перед последней четвертью преимущество составляло 13 очков, но команда упустила лидерства за две минуты до завершения матча. В итоге встреча завершилась со счетом 95:91 в пользу американцев.

10:20. Волонтер из России рассказала, безопасно ли на улицах Парижа во время Олимпиады.

По словам Алины Кравчук, которая и ранее была в Париже, во время Олимпиады на улицах стало безопаснее. Возможно, это связано с тем, что большинство нелегалов и бездомных выселили далеко за пределы центральной части Парижа.

10:00. Сегодня последний соревновательный день с участием россиян. 19-летний Захар Петров поборется за медали в каноэ-одиночке на 1000 м. В 12:30 стартуют полуфиналы.

Вчера Петров в паре с Алексеем Коровашковым на финише упустили медали в каноэ-двойке на 500 м.

На данный момент у России одна медаль. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.