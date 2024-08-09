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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Уроженка России завоевала золото Олимпиады в художественной гимнастике

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Дарья Варфоломеев родилась в Барнауле и переехала в Германию в 2019 году. На счету 17-летней спортсменки шесть золотых медалей на чемпионатах мира
Дарья Варфоломеев
Дарья Варфоломеев (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Представляющая Германию Дарья Варфоломеев завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

В сумме за четыре упражнения 17-летняя спортсменка получила 142,850 балла.

Второе место заняла Боряна Калейн из Болгарии (140,600), третьей стала итальянка София Раффаэли (136,300).

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Дарья Варфоломеев

Варфоломеев родилась в Барнауле, в России гимнастка выступала на разных юниорских соревнованиях, высшим достижением было шестое место на первенстве СФО. В Германию с родителями она переехала в 2019 году и сменила спортивное гражданство.

На счету Варфоломеев шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024). Сборную Германии тренирует белоруска Юлия Раскина, серебряный призер Олимпиады-2000 в личном многоборье.

На прошлых Играх в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет не выиграли золото Олимпиады в личном многоборье, когда израильтянка Линой Ашрам опередила Дину Аверину. В Париже российские гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 художественная гимнастика Дарья Варфоломеев
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