Уроженка России завоевала золото Олимпиады в художественной гимнастике
Представляющая Германию Дарья Варфоломеев завоевала золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.
В сумме за четыре упражнения 17-летняя спортсменка получила 142,850 балла.
Второе место заняла Боряна Калейн из Болгарии (140,600), третьей стала итальянка София Раффаэли (136,300).
Варфоломеев родилась в Барнауле, в России гимнастка выступала на разных юниорских соревнованиях, высшим достижением было шестое место на первенстве СФО. В Германию с родителями она переехала в 2019 году и сменила спортивное гражданство.
На счету Варфоломеев шесть золотых медалей, четыре серебряные и одна бронза на чемпионатах мира (2022, 2023), два золота и три бронзы на чемпионатах Европы (2022, 2023, 2024). Сборную Германии тренирует белоруска Юлия Раскина, серебряный призер Олимпиады-2000 в личном многоборье.
На прошлых Играх в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет не выиграли золото Олимпиады в личном многоборье, когда израильтянка Линой Ашрам опередила Дину Аверину. В Париже российские гимнастки отказались выступать в нейтральном статусе.
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