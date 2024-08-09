 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Американский спортсмен раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024

Призер Олимпиады-2024 Хьюстон: медаль будто ушла на войну, а потом вернулась
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Американский скейтбордист Найджа Хьюстон стал обладателем бронзовой медали Олимпиады в Париже. «Медаль выглядит так, будто она ушла на войну, а потом вернулась», — написал он
Найджа Хьюстон
Найджа Хьюстон (Фото: Reuters)

Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже скейтбордист Найджа Хьюстон на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024.

«Олимпийские медали выглядят потрясающе, пока новые. Но моя стала выглядеть хуже после того, как она некоторое время была на мне. Я пропотел, потом позволил своим друзьям поносить ее на выходных. Очевидно, они не такого высокого качества, как вы могли бы подумать», — сказал Хьюстон.

Фото: nyjah / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: nyjah / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Он отметил, что даже лицевая сторона начала отслаиваться. «Качество олимпийских медалей должно быть немного выше», — добавил он.

Также он опубликовал фотографию задней стороны медали, где видно немного ржавчины. «Медаль выглядит так, будто она ушла на войну, а потом вернулась», — подписал фотографию Хьюстон.

Стоимость золотой медали на Олимпиаде, вероятнее всего, является самой высокой за всю историю современных Игр. В первую очередь, это связано с рекордно высокими ценами на золото.

Хьюстон является одним из самых титулованных и высокооплачиваемых профессиональных скейтбордистов мира. На Олимпиаде в Париже Хьюстон завоевал бронзу в дисциплине стрит.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России

За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника

На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области

Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд

Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Олимпиада-2024 Олимпийские игры летние Олимпийские игры скейтборд
Материалы по теме
В перерыве матча на Олимпиаде показали фрагмент «Лебединого озера»
Спорт
Как Париж изменился во время Олимпиады
Спорт
США вырвали победу у сербов и вышли в финал Олимпиады по баскетболу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 08 авг, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 08 авг, 18:00
Кадыров пообещал хорошие результаты по Курску в течение двух-трех днейПолитика, 14:32
Под Калининградом собрали первый урожай мини-клубней для картофеля фриРБК Отрасли, 14:32
Призер Олимпиады в Париже упала в обморок во время пресс-конференцииСпорт, 14:25
Андрей Рублев рассказал, почему отказался ехать на ОлимпиадуСпорт, 14:24
В Китае из крематориев похитили 4 тыс. тел для изготовления протезовОбщество, 14:21
Мать детей Дурова рассказала о последствиях его заявления о донорствеОбщество, 14:21
Второй финал для россиянина за два дня. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 14:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны показало кадры переброски военной техники в Курскую областьПолитика, 14:17
Брокер Райффайзенбанка ввел запрет для клиентов на сделки с юанемИнвестиции, 14:16
МЧС назвало сумму выплат пострадавшим в Курской областиПолитика, 14:13
Появились спутниковые снимки последствий атаки на погранпункт в СуджеПолитика, 14:05
Минобороны показало кадры ударов штурмовика Су-25 в Курской областиПолитика, 14:03
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное к этому часуПолитика, 14:03
Склад наполовину пуст: как угадать с объемами производства продукцииPro, 13:59