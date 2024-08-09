Американский спортсмен раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024
Бронзовый призер Олимпийских игр в Париже скейтбордист Найджа Хьюстон на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) раскритиковал качество медалей Олимпиады-2024.
«Олимпийские медали выглядят потрясающе, пока новые. Но моя стала выглядеть хуже после того, как она некоторое время была на мне. Я пропотел, потом позволил своим друзьям поносить ее на выходных. Очевидно, они не такого высокого качества, как вы могли бы подумать», — сказал Хьюстон.
Он отметил, что даже лицевая сторона начала отслаиваться. «Качество олимпийских медалей должно быть немного выше», — добавил он.
Также он опубликовал фотографию задней стороны медали, где видно немного ржавчины. «Медаль выглядит так, будто она ушла на войну, а потом вернулась», — подписал фотографию Хьюстон.
Стоимость золотой медали на Олимпиаде, вероятнее всего, является самой высокой за всю историю современных Игр. В первую очередь, это связано с рекордно высокими ценами на золото.
Хьюстон является одним из самых титулованных и высокооплачиваемых профессиональных скейтбордистов мира. На Олимпиаде в Париже Хьюстон завоевал бронзу в дисциплине стрит.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.
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