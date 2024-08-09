На Олимпиаде умер бывший соперник Блаттера на выборах президента ФИФА
Бывший глава Африканской конфедерации футбола (CAF) и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Исса Хаяту скончался в возрасте 77 лет в Париже, где посещал Олимпийские игры. Об этом сообщает Associated Press.
Причина его смерти не уточняется.
Хаяту возглавлял CAF с 1988 по 2017 год, в 2002-м баллотировался на пост президента ФИФА, но проиграл выборы Зеппу Блаттеру. Камерунец в 2015 году и до избрания Джанни Инфантино исполнял обязанности президента ФИФА во время коррупционного скандала.
Хаяту в течение 15 лет, до 2016 года, был членом МОК, после остался почетным членом.
Инфантино выразил соболезнования в связи с кончиной Хаяту. «Он был страстным фанатом спорта и посвятил свою жизнь спортивному администрированию. От имени ФИФА выражаю соболезнования его семье, друзьям, бывшим коллегам и всем, кто его знал. Покойся с миром», — написал глава ФИФА в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
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