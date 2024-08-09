Каноист Петров последним из россиян остался без медали на Олимпиаде
Российский каноист Захар Петров занял четвертое место на Олимпийских играх в Париже на дистанции 1000 м.
В финальном заезде 22-летний Петров показал результат 3 минуты 45,28 секунды. После первых 750 м россиянин шел вторым.
Победил чех Мартин Фукса (3.43,16). Вторым стал бразилец Исакияс Кейрос (3.44,33), третьим — представитель Молдавии Сергей Тарновский (3.44,68).
Петров последним из российских спортсменов завершил выступление на Олимпиаде.
Накануне Петров и Алексей Коровашков заняли четвертое место в двойках на дистанции 500 м.
Всего на Олимпиаде в Париже выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.
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