Каноист Петров последним из россиян остался без медали на Олимпиаде

Захар Петров в финале на дистанции 1000 м занял четвертое место, хотя после первых 750 м шел вторым

Захар Петров (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Российский каноист Захар Петров занял четвертое место на Олимпийских играх в Париже на дистанции 1000 м.

В финальном заезде 22-летний Петров показал результат 3 минуты 45,28 секунды. После первых 750 м россиянин шел вторым.

Победил чех Мартин Фукса (3.43,16). Вторым стал бразилец Исакияс Кейрос (3.44,33), третьим — представитель Молдавии Сергей Тарновский (3.44,68).

Петров последним из российских спортсменов завершил выступление на Олимпиаде.

Накануне Петров и Алексей Коровашков заняли четвертое место в двойках на дистанции 500 м.

Всего на Олимпиаде в Париже выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

Таблица медалей Олимпиады