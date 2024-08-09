Беженку дисквалифицировали на Олимпиаде за послание про афганских женщин

Беженку дисквалифицировали на Олимпиаде за послание про афганских женщин

Манижа Талаш, которая в Париже выступала в составе сборной беженцев, на соревнованиях по брейк-дансу продемонстрировала плащ с надписью Free Afghan Women, а политические послания запрещены правилами МОК

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Член сборной беженцев Манижа Талаш была дисквалифицирована в соревнованиях по брейк-дансу (брейкингу) на Олимпийских играх в Париже за то, что во время своего выступления продемонстрировала плащ с надписью Free Afghan Women («Освободите афганских женщин»).

Этот плащ она надела в предварительном раунде, в котором соревновалась с Индией Сарджо из Нидерландов.

21-летняя Талаш проиграла Сарджо, поэтому дисквалификация ни на что не повлияла. На сайте Олимпиады говорится, что спортсменка была дисквалифицирована за «демонстрацию политического лозунга на своей одежде», что запрещено правилами МОК.

Талаш родилась в Кабуле и переехала в Испанию, где сейчас живет, в 2022 году.

Брейкинг впервые представлен на Олимпийских играх. Золото в женских соревнованиях завоевала японка Ами Юаса, серебро досталось Доминике Баневич из Литвы, бронза — китаянке Лю Цини.

На Олимпиаде в Париже в составе сборной беженцев принимают участие 37 атлетов в 12 видах спорта.

Команда беженцев впервые приняла участие в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для того чтобы попасть в сборную, спортсмены должны иметь высокие результаты, также необходимо наличие статуса беженца, подтвержденного ООН.