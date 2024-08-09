 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Беженку дисквалифицировали на Олимпиаде за послание про афганских женщин

Беженку дисквалифицировали на Олимпиаде за послание про афганских женщин
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Манижа Талаш, которая в Париже выступала в составе сборной беженцев, на соревнованиях по брейк-дансу продемонстрировала плащ с надписью Free Afghan Women, а политические послания запрещены правилами МОК
Фото: Ezra Shaw / Getty Images
Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Член сборной беженцев Манижа Талаш была дисквалифицирована в соревнованиях по брейк-дансу (брейкингу) на Олимпийских играх в Париже за то, что во время своего выступления продемонстрировала плащ с надписью Free Afghan Women («Освободите афганских женщин»).

Этот плащ она надела в предварительном раунде, в котором соревновалась с Индией Сарджо из Нидерландов.

21-летняя Талаш проиграла Сарджо, поэтому дисквалификация ни на что не повлияла. На сайте Олимпиады говорится, что спортсменка была дисквалифицирована за «демонстрацию политического лозунга на своей одежде», что запрещено правилами МОК.

Испания выиграла футбольный турнир. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Фото:Carl Recine / Getty Images

Талаш родилась в Кабуле и переехала в Испанию, где сейчас живет, в 2022 году.

Брейкинг впервые представлен на Олимпийских играх. Золото в женских соревнованиях завоевала японка Ами Юаса, серебро досталось Доминике Баневич из Литвы, бронза — китаянке Лю Цини.

На Олимпиаде в Париже в составе сборной беженцев принимают участие 37 атлетов в 12 видах спорта.

Команда беженцев впервые приняла участие в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Для того чтобы попасть в сборную, спортсмены должны иметь высокие результаты, также необходимо наличие статуса беженца, подтвержденного ООН.

Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона

В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»

В Курской области сбили семь украинских ракет

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области

Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
брейк-данс Олимпиада-2024 дисквалификация спортсменов Афганистан
Материалы по теме
Член сборной беженцев впервые в истории станет призером Олимпиады
Спорт
Испания выиграла футбольный турнир. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Француженка потеряла сознание во время забега на ОлимпиадеСпорт, 01:12
Канада ввела санкции против Коли ЛукашенкоПолитика, 00:54
В Курской и Белгородской областях вслед за Брянской ввели режим КТО⁠Политика, 00:45
Провалившая гендерный тест боксерша завоевала золото на ОлимпиадеСпорт, 00:23
Постпредство России заявило об угрозе от ВСУ не только для Курской АЭСПолитика, 00:19
В Брянской области ввели режим КТО⁠Политика, 00:05
Вучич рассказал о данных из России о готовящемся в Сербии госпереворотеПолитика, 00:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Испания выиграла футбольный турнир. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 09 авг, 23:58
МИД сообщил, что нет данных о россиянах на упавшем в Бразилии самолетеОбщество, 09 авг, 23:54
Беженку дисквалифицировали на Олимпиаде за послание про афганских женщинСпорт, 09 авг, 23:48
Рамазанов заявил, что поменял российское гражданство ради победы на ОИСпорт, 09 авг, 23:43
В Курской области начали оформлять первые выплаты пострадавшим жителямПолитика, 09 авг, 23:28
Медведев после публикации Bild пригрозил танками в БерлинеПолитика, 09 авг, 23:25
Кадырову вручили медаль российской премии Людвига НобеляПолитика, 09 авг, 22:58