Борца сборной Египта задержали на Олимпиаде за сексуальные домогательства

Борец из олимпийской сборной Египта Мохамед Эльсайед обвиняется в домогательствах к женщине в одном из кафе Парижа

Мохамед Эльсайед (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

Французская полиция задержала члена сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамеда Эльсайеда по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел 9 августа около 4:30 утра по местному времени на набережной Аустерлиц. По данным источника, борец был задержан в 13-м округе Парижа после того, как выходя из кафе в состоянии алкогольного опьянения положил руки на ягодицы незнакомой женщины на улице.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Прокуратура начала расследование по факту сексуального насилия.

26-летний Эльсайед является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе (до 67 кг). На Олимпийских играх в Париже египетский спортсмен выбыл на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от азербайджанца Хасрата Джафарова.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.