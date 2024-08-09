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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Борца сборной Египта задержали на Олимпиаде за сексуальные домогательства

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Борец из олимпийской сборной Египта Мохамед Эльсайед обвиняется в домогательствах к женщине в одном из кафе Парижа
Мохамед Эльсайед
Мохамед Эльсайед (Фото: Tom Pennington / Getty Images)

Французская полиция задержала члена сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамеда Эльсайеда по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Инцидент произошел 9 августа около 4:30 утра по местному времени на набережной Аустерлиц. По данным источника, борец был задержан в 13-м округе Парижа после того, как выходя из кафе в состоянии алкогольного опьянения положил руки на ягодицы незнакомой женщины на улице.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Прокуратура начала расследование по факту сексуального насилия.

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26-летний Эльсайед является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе (до 67 кг). На Олимпийских играх в Париже египетский спортсмен выбыл на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от азербайджанца Хасрата Джафарова.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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Теги
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