Борца сборной Египта задержали на Олимпиаде за сексуальные домогательства
Французская полиция задержала члена сборной Египта по греко-римской борьбе Мохамеда Эльсайеда по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Инцидент произошел 9 августа около 4:30 утра по местному времени на набережной Аустерлиц. По данным источника, борец был задержан в 13-м округе Парижа после того, как выходя из кафе в состоянии алкогольного опьянения положил руки на ягодицы незнакомой женщины на улице.
Потерпевшая написала заявление в полицию. Прокуратура начала расследование по факту сексуального насилия.
26-летний Эльсайед является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе (до 67 кг). На Олимпийских играх в Париже египетский спортсмен выбыл на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от азербайджанца Хасрата Джафарова.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
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