Судьи отказались пожать руки сербским баскетболистам после матча с США

По ходу полуфинала Олимпиады лидер сборной США Леброн Джеймс не раз общался с судьями, оказывая давление на них. Сербы тоже не раз апеллировали к арбитрам

Матч сборных США и Сербии по баскетболу (Фото: Reuters)

Защитник сборной Сербии Богдан Богданович пожаловался на работу судей в полуфинальном матче с США (91:95). Сербского баскетболиста цитирует «Спорт-Экспресс».

По ходу встречи капитан сборной США Леброн Джеймс не раз общался с судьями, оказывая давление на них. Сербы тоже не раз апеллировали к судьям.

«Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили. Я не хочу мыслить как лузер, обвиняя во всем судей, — заявил Богданович. — Разговоры с судьями нам ничего бы не принесли. Даже если некоторые решения были не за нас».

Богданович подчеркнул, что судьи даже отказались от традиционного рукопожатия после игры. «Мы пытались с ними говорить. Вы видели — после матча они просто моментально ушли, — отметил серб. — Они даже не стали разговаривать с нами, не пожали руки. Ушли и все».

Сербия вела по ходу встречи 17 очков, перед последней четвертью преимущество составляло 13 очков, но команда упустила лидерство за две минуты до завершения матча. В итоге встреча завершилась со счетом 95:91 в пользу американцев.

В финале США 11 августа сыграют со сборной Франции, Сербия в матче за бронзу днем ранее встретится с Германией. США привезли на Олимпиаду в Париж сильнейшую сборную по баскетболу в ХХI веке. Ее называют Dream team 2.0, сравнивая со сборной США на Олимпиаде-1992 с Майклом Джорданом, которую называют Dream team.