Российский каноист вышел в финал Олимпиады

Захар Петров в полуфинальном заплыве на дистанции 1000 м занял третье место

Захар Петров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российский каноист Захар Петров пробился в финал Олимпийских игр в Париже на дистанции 1000 м.

В полуфинальном заплыве 22-летний Петров занял третье место с результатом 3 минуты 45,99 секунды.

Медали будут разыграны позднее 9 августа.

Накануне Петров и Алексей Коровашков заняли четвертое место в двойках на дистанции 500 м, а каноистка Олеся Ромасенко не пробилась в полуфинал на 200-метровке.

Всего на Олимпиаде в Париже выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

Таблица медалей Олимпиады