Немецкую легкоатлетку увезли на каталке после серебра на Олимпиаде
Немецкую легкоатлетку Малайку Михамбо после завоевания серебра в прыжках в длину на Олимпиаде в Париже увезли со стадиона в инвалидной коляске. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Михамбо совершила круг почета с немецким флагом на спине, но потом у нее возникли проблемы с дыханием и она не смогла самостоятельно покинуть стадион.
Два месяца назад немка перенесла коронавирус. Она еще полностью не восстановилась и все еще страдает от последствий, связанных с болезнью, включая астму. «Это были тяжелые несколько недель. У меня были очень серьезные проблемы с легкими, и мне было нелегко это пережить. Это было морально изнурительно, потому что ты знаешь, что твое тело может отказать в любой момент», — рассказала Михамбо позднее на пресс-конференции.
30-летняя Михамбо, олимпийская чемпионка Токио, в Париже заняла второе место (6,98 м), уступив американке Таре Дэвис-Вудхолл (7,10 м).
Накануне американца Ноа Лайлса также увезли в кресле-каталке после забега на 200 м на Олимпийских играх. Ранее ему диагностировали COVID-19.
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