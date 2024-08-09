Немецкую легкоатлетку Михамбо увезли на каталке после серебра на Олимпиаде

Немецкую легкоатлетку увезли на каталке после серебра на Олимпиаде

После соревнований в прыжках в длину немка Малайку Михамбо почувствовала себя плохо из-за проблем с дыханием и не смогла самостоятельно покинуть стадион

Малайка Михамбо (на инвалидной коляске) (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Немецкую легкоатлетку Малайку Михамбо после завоевания серебра в прыжках в длину на Олимпиаде в Париже увезли со стадиона в инвалидной коляске. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Михамбо совершила круг почета с немецким флагом на спине, но потом у нее возникли проблемы с дыханием и она не смогла самостоятельно покинуть стадион.

Два месяца назад немка перенесла коронавирус. Она еще полностью не восстановилась и все еще страдает от последствий, связанных с болезнью, включая астму. «Это были тяжелые несколько недель. У меня были очень серьезные проблемы с легкими, и мне было нелегко это пережить. Это было морально изнурительно, потому что ты знаешь, что твое тело может отказать в любой момент», — рассказала Михамбо позднее на пресс-конференции.

30-летняя Михамбо, олимпийская чемпионка Токио, в Париже заняла второе место (6,98 м), уступив американке Таре Дэвис-Вудхолл (7,10 м).

Накануне американца Ноа Лайлса также увезли в кресле-каталке после забега на 200 м на Олимпийских играх. Ранее ему диагностировали COVID-19.