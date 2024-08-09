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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Немецкую легкоатлетку увезли на каталке после серебра на Олимпиаде

Немецкую легкоатлетку Михамбо увезли на каталке после серебра на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
После соревнований в прыжках в длину немка Малайку Михамбо почувствовала себя плохо из-за проблем с дыханием и не смогла самостоятельно покинуть стадион
Малайка Михамбо (на инвалидной коляске)
Малайка Михамбо (на инвалидной коляске) (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Немецкую легкоатлетку Малайку Михамбо после завоевания серебра в прыжках в длину на Олимпиаде в Париже увезли со стадиона в инвалидной коляске. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Михамбо совершила круг почета с немецким флагом на спине, но потом у нее возникли проблемы с дыханием и она не смогла самостоятельно покинуть стадион.

Два месяца назад немка перенесла коронавирус. Она еще полностью не восстановилась и все еще страдает от последствий, связанных с болезнью, включая астму. «Это были тяжелые несколько недель. У меня были очень серьезные проблемы с легкими, и мне было нелегко это пережить. Это было морально изнурительно, потому что ты знаешь, что твое тело может отказать в любой момент», — рассказала Михамбо позднее на пресс-конференции.

Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в Париже
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Ноа Лайлс

30-летняя Михамбо, олимпийская чемпионка Токио, в Париже заняла второе место (6,98 м), уступив американке Таре Дэвис-Вудхолл (7,10 м).

Накануне американца Ноа Лайлса также увезли в кресле-каталке после забега на 200 м на Олимпийских играх. Ранее ему диагностировали COVID-19.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 легкая атлетика прыжки в длину коронавирус
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