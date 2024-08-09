Сборную США дисквалифицировали в эстафете 4х100 м на Олимпиаде

Американские бегуны были наказаны за ошибку при передаче эстафетной палочки после первого этапа. Золотые медали завоевала сборная Канады

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Мужская сборная США в эстафете 4х100 м не смогла завоевать медаль на Олимпиаде в Париже.

Американцы выступали без победившего в Париже на 100 м Ноа Лайлса, который заболел коронавирусом. В итоге они получили дисквалификацию за ошибку при передаче эстафетной палочки после первого этапа.

Золото завоевала сборная Канады (Аарон Браун, Джером Блейк, Брендон Родни, Андре де Грассе) с результатом 37,50 секунды.

Второе место заняла сборная ЮАР (37,57), третье — команда Великобритании (37,61).

Таблица медалей Олимпиады