Уроженец России принес Болгарии золото Олимпиады в вольной борьбе

В финале в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Магомед Рамазанов победил иранца Хасана Яздани. Бронзу выиграл еще один сменивший спортивное гражданство россиянин Даурен Куруглиев, который с 2023 года представляет Грецию

Магомед Рамазанов (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Представляющий Болгарию Магомед Рамазанов завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде в Париже.

Уроженец села Октябрьское (Дагестан) в финале победил иранца Хасана Яздани, олимпийского чемпиона 2016 года, со счетом 7:1.

Рамазанов в начале 2022 года сменил спортивное гражданство и начал выступать за Болгарию. В составе сборной России он побеждал на Кубке мира (2019), был серебряным призером чемпионата Европы (2020).

Бронзовые медали получили американец Аарон Брукс и еще один сменивший спортивное гражданство россиянин Даурен Куруглиев (уроженец Дербента), который с 2023 года представляет Грецию.