Уроженец России принес Болгарии золото Олимпиады в вольной борьбе
Представляющий Болгарию Магомед Рамазанов завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде в Париже.
Уроженец села Октябрьское (Дагестан) в финале победил иранца Хасана Яздани, олимпийского чемпиона 2016 года, со счетом 7:1.
Рамазанов в начале 2022 года сменил спортивное гражданство и начал выступать за Болгарию. В составе сборной России он побеждал на Кубке мира (2019), был серебряным призером чемпионата Европы (2020).
Бронзовые медали получили американец Аарон Брукс и еще один сменивший спортивное гражданство россиянин Даурен Куруглиев (уроженец Дербента), который с 2023 года представляет Грецию.
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