Призер Олимпиады в Париже упала в обморок во время пресс-конференции

Южнокорейский стрелок Ким Е Джи, которая потеряла сознание во время пресс-конференции, приходила в себя около 10 минут после помощи медиков

Ким Е Джи (Фото: Reuters)

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже в стрельбе из пневматического пистолета Ким Е Джи упала в обморок во время пресс-конференции в городе Имсил в Южной Корее, сообщает агентство Рёнхап.

Южнокорейская спортсменка потеряла сознание во время интервью. Отмечается, что во время пресс-конференции у Ким Е Джи случилась судорога.

По информации издания, она упала в обморок из-за стресса и истощения после участия на играх. Спортсменка приходила в себя около 10 минут. Ей потребовалась медицинская помощь. Ким Е Джи пришла в сознание и была доставлена в больницу.

31-летняя Ким Е Джи завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м на Олимпиаде в Париже. На Играх-2024 спортсменка получила медийную популярность благодаря своему образу и мягкой плюшевой игрушке слоника, которая висела у нее на поясе во время турнира.