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Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное
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Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное
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Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное
25 ноября три украинских корабля вошли в Керченский пролив. Как заявили в ФСБ, они не получили разрешения на пересечение границы. Корабли задержаны. На Украине готовятся объявить военное положение
Фото: Ukrainian Navy Press Service via AP

Что произошло

  • Утром 25 ноября ФСБ сообщила о трех украинских кораблях, направлявшихся к Керченскому проливу без разрешения на проход со стороны России, тем самым нарушив границу.
  • В ВМС Украины назвали переход кораблей (в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу») плановым. По словам командования, о нем российская сторона была уведомлена заранее: корабли двигались из Одессы в Мариуполь.
  • В Киеве также заявили, что пограничный корабль ФСБ протаранил буксир «Яны Капу». Повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение
  • Вечером 25 ноября ВМС Украины сообщили, что при отходе украинские корабли были обстреляны погранслужбой ФСБ: катера «Бердянск» и «Никополь» потеряли ход и задержаны вместе с буксиром. По версии Киева, ранены шесть моряков.
  • ФСБ сообщила, что корабли задержаны и направляются в Керченский порт. Власти настаивают, что вынуждены были открыть огонь, так как те не реагировали на просьбы остановиться и опасно маневрировали. По данным ФСБ, ранены трое украинских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
  • Утром в понедельник, 26 ноября, российская сторона сообщила о восстановлении движения гражданских судов по Керченскому проливу.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Реакция России

  • В ФСБ ситуацию с украинскими кораблями назвали намеренной провокацией.
  • Россия запросила срочно созвать открытое заседание СБ ООН в понедельник, 26 ноября.
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «бандиты с большой дороги принялись за Керченский пролив». «И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — написала она на своей странице в Facebook.

Реакция Украины

  • Президент Украины Петр Порошенко созвал военный совет, на котором было предложено ввести в стране военное положение. Теперь свое одобрение должна дать Верховная рада. При этом Порошенко заверил, что введение военного положения не приведет к всеобщей мобилизации и продолжению конфликта в Донбассе.
  • Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальной армии в полную боевую готовность.
  • Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Вороненко заявил о готовности украинских военных к сценарию с высадкой российского военного десанта.
  • Глава Госпогранслужбы страны Петр Цигикал заявил, что власти планируют ограничить некоторым россиянам въезд на территорию Украины. Кому именно, он не уточнил.
  • На Украине произошло несколько акций протеста. Здание посольства России в Киеве протестующие забросали дымовыми шашками. Неподалеку от него сгорел автомобиль с дипломатическими номерами. Участники аналогичной акции во Львове подожгли автомобильные шины у здания российского генконсульства.

Международная реакция

  • Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, а также глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвали Россию и Украину проявлять сдержанность.
  • Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала произошедшее агрессией с российской стороны и призвала вернуть задержанные корабли Украине.
Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Азовское море , Украина
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