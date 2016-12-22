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В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море
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В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море
Политика, 01:39
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В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море

НАТО призывает к сдержанности и деэскалации обстановки в Азовском море. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«НАТО внимательно следит за событиями в Азовском море и Керченском проливе, и мы находимся в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации», — написала она, добавив, что альянс призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Евросоюз также призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, передает ТАСС. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз также ожидает от России восстановление свободного прохода по Керченскому проливу. Она призвала всех «действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию».

ФСБ сообщила о применении оружия в отношении кораблей ВМС Украины
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Накануне в ФСБ сообщили, что три украинских корабля нарушили территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. В ВМС Украины заявили, что катера погранслужбы ФСБ открыли по ним огонь. Украинсике военные добавили, что катер «Бердянск» и буксир «Яны Капу» «были захвачены российским спецназом».

В ФСБ ответили, что пограничники применили оружие из-за того, что украинские корабли нарушили госграницу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасные маневры. В службе назвали действия ВМС Украины провокацией. В результате трое украинских военных были ранены, им оказали медицинскую помощь. В ФСБ добавили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Президент Украины Петр Порошенко созвал заседание военного кабинета.

Теги: Евросоюз , Украина , Азовское море
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