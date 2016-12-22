Украина ограничит въезд россиянам после инцидента в Азовском море

Украинские власти намерены ограничить въезд в страну для «некоторых граждан России» после инцидента в Азовском море. Об этом на экстренном заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил глава Госпогранслужбы страны Петр Цигикал, сообщает «112 Украина».

«Планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет», — сказал Цигикал. Президент Петр Порошенко поддержал инициативу главы Госпогранслужбы.

Меры будут приняты в связи с задержанием трех украинских военных кораблей в Азовском море. По данным ФСБ России, корабли нарушили территориальные воды России и направились к Керченскому проливу. В ВМС Украины сообщали, что ФСБ обстреляла малые артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яну Капы», пострадали трое моряков. Задержанные корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

В связи с ситуацией в Азовском море президент Порошенко и СНБО решили ввести в стране военное положение. Окончательное решение будет принято на заседании Верховной рады Украины 26 ноября. Украинская армия приведена в полную боеготовность.