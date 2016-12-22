Украинскую армию привели в полную боевую готовность

Минобороны Украины отреагировало на планы властей страны ввести военное положение после конфликта в Керченском проливе

Фото: Стрингер / РИА Новости

Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальную армию в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В заявление указывается, что решение было принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны о введении режима военного положения.

Решение о военном положении было принято в ночь на 26 ноября. Однако окончательное разрешение на это должна дать Верховная рада на своем заседании в понедельник.

Экстренное заседание СНБО, на котором было принято решение о военном положении, состоялось после того, как в Керченском проливе были задержаны три корабля украинских военно-морских сил. В ФСБ объяснили, что катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России, не отвечали на требования пограничников, совершали опасные маневры. В результате по ним был открыт огонь, в результате чего были ранены трое украинских моряков.

Позже в ФСБ сообщили, что задержанные корабли направлены в порт Керчи.