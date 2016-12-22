Порошенко и СНБО согласились ввести военное положение на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины согласился ввести военное положение в стране на 60 суток после событий в Керченском проливе. Утвердить положение теперь должна Верховная рада

Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

СНБО и президент Украины Петр Порошенко поддержали на чрезвычайном заседании введение военного положения в стране на 60 суток. В пользу этого решения высказались все участники встречи, в том числе глава правительства Владимир Гройсман, сообщает издание «Вести Украина».

Сам Порошенко заявил, что вынесет положение о введении военного положения на рассмотрение Верховной рады, которая и примет окончательное решение. При этом украинский президент заверил, что Украина не начнет после этого наступление в Донбассе и не будет проводить мобилизацию. «Будут проведены необходимые работы с резервом первой очереди», - сказал он.

Также Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан, однако попросил журналистов «взвешенно освещать события».

Заседание СНБО состоялось после экстренного заседания военного совета Украины, на котором обсуждалась ситуация в Керченском проливе. Задержание трех кораблей ВМС Украины там расценили как «акт агрессии».

В Москве обстрел и задержание двух катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» объяснили нарушением этими кораблями государственной границей России и отказом отвечать на законные требования пограничников. В ФСБ признали, что три украинских моряка получили при этом ранения, однако подчеркнули, что пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По предварительной информации, задержанные корабли отправлены в Керчь.