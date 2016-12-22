Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж
Конфликт в Азовском море, 11:30
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Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи
Катера «Никополь» и «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные накануне за нарушение государственной границы России, отбуксированы в порт Керчи. По словам очевидцев, видимых следов повреждений на них нет
Катера «Никополь» (на фото), «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» после задержания были доставлены в порт Керчи
Накануне они были обстреляны погранслужбой России. ВМС Украины заявили, что катера в результате обстрела потеряли ход
По сообщениям ФСБ, которые появились утром 25 ноября, три корабля украинских ВМС нарушили границу России, не получив разрешения на вход в ее акваторию. Украинская сторона утверждает, что корабли следовали из Одессы в Мариуполь, а Россия была уведомлена о проходе кораблей в срок
Малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» проекта «Гюрза-М» предназначен для несения патрульной службы. Он был спущен на воду в июне 2017 года. Катер «Бердянск» относится к тому же проекту. Был спущен на воду в ноябре 2015-го
В ФСБ ситуацию с украинскими кораблями назвали провокацией. Украина привела войска в боевую готовность, в Киеве допустили введение в стране военного положения