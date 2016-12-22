Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

По сообщениям ФСБ, которые появились утром 25 ноября, три корабля украинских ВМС нарушили границу России, не получив разрешения на вход в ее акваторию. Украинская сторона утверждает, что корабли следовали из Одессы в Мариуполь, а Россия была уведомлена о проходе кораблей в срок