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Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж
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Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж
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Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи
Катера «Никополь» и «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные накануне за нарушение государственной границы России, отбуксированы в порт Керчи. По словам очевидцев, видимых следов повреждений на них нет
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Катера «Никополь» (на фото), «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» после задержания были доставлены в порт Керчи
 
Фото: kerch.fm

Накануне они были обстреляны погранслужбой России. ВМС Украины заявили, что катера в результате обстрела потеряли ход

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

По сообщениям ФСБ, которые появились утром 25 ноября, три корабля украинских ВМС нарушили границу России, не получив разрешения на вход в ее акваторию. Украинская сторона утверждает, что корабли следовали из Одессы в Мариуполь, а Россия была уведомлена о проходе кораблей в срок

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Малый бронированный артиллерийский катер «Никополь» проекта «Гюрза-М» предназначен для несения патрульной службы. Он был спущен на воду в июне 2017 года. Катер «Бердянск» относится к тому же проекту. Был спущен на воду в ноябре 2015-го
 
Фото: kerchinfo.com
В ФСБ ситуацию с украинскими кораблями назвали провокацией. Украина привела войска в боевую готовность, в Киеве допустили введение в стране военного положения
Теги: мультимедиа , Украина , Керчь
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