В ФСБ заявили о трех нарушивших границу России украинских кораблях

Утром в воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины без разрешения вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, сообщили в ФСБ. В Киеве заявили о таране одного из своих кораблей

Вид на Керченский пролив (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, заявили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

«Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — добавили в ФСБ.

В то же время в сообщении на сайте командования Военно-морских сил Украины говорится, что корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Украинская сторона заявляет, что предоставило информацию о проходе кораблей заранее, а российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины». «Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили в ВМС Украины.

ТАСС со ссылкой на источник в «морских кругах полуострова» сообщил, что украинские корабли подойдут к ​Керченскому проливу со стороны Черного моря примерно в 12:30 мск. «Украинские военные корабли подойдут ко входу в Керченский пролив через полтора часа», — рассказал собеседник агентства.