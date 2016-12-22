Захарова назвала власти Украины «бандитами» после инцидента на Азове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с украинскими военными кораблями в Азовском море, назвав произошедшее провокацией украинских властей. Об этом она написала в своем Facebook.

«Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии», — сказала Захарова.

Заявление прозвучало на фоне инцидента с тремя украинскими кораблями в Азовском море. По данным ФСБ, они вошли в территориальные воды России без разрешения. ВМС Украины сообщали, что корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» обстреляли российские пограничники.

В ФСБ подчеркивали, что применили оружие для того, чтобы остановить нарушителей. В результате обстрела пострадали три моряка. Задержанные украинские корабли доставили в Керченский порт, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы).

Из-за инцидента в Азовском море президент Украины Петр Порошенко созвал заседание военного кабинета. Позднее президент и Совет национальной безопасности и обороны Украины приняли решение ввести в стране военное положение на 60 суток, этот шаг должен быть одобрен Верховной радой. Минобороны Украины привело войска в боевую готовность.